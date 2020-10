Un agente de la Policía Local de Almonte (Huelva), positivo, y seis en confinamiento preventivo

ALMONTE (HUELVA), 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), Manuel Ángel Fernández, ha indicado este lunes que la Policía Local de Almonte tiene actualmente un caso positivo y seis agentes confinados, de los que "hasta el momento varios han dado negativo".

En un comunicado, el Consistorio almonteño ha destacado la actuación del Ayuntamiento en el protocolo ejecutado ante un caso de contagio en Covid-19 en un agente de la Policía local.

Así, ha remarcado que, según el informe facilitado por el departamento de Riesgos Laborales de la entidad municipal almonteña, el Consistorio ha actuado "con rigor" ya que se llevaron a cabo "en todo momento" las medidas correspondientes para evitar posibles contagios entre otros miembros del mismo cuerpo de la Policía, ciñéndose a los criterios médicos.

El concejal ha indicado que el pasado jueves informó al citado departamento que el oficial de Policía que se había incorporado al trabajo ese día tras haber estado de vacaciones un periodo de 14 días, había dado positivo en covid-19. Riesgos Laborales activó el protocolo de actuación correspondiente.

El mismo policía confirmó al departamento que "no mantuvo contactos laborales estrechos, no estuvo más de 15 minutos ni a menos de dos metros y sin mascarilla con ningún compañero". Tras dar positivo, fue el médico el que consideró que el resto de compañeros "debían seguir trabajando, toda vez que no había habido contactos cercanos entre ellos". Además, como han indicado, "sin contactos estrechos en el entorno laboral por parte del policía contagiado".

Por su parte, el departamento de Prevención de Riesgos Laborales envió la información al Servicio de Prevención, quien responde que no procede realizar estudios, ni enviar a Epidemiología informes al respecto al no identificarse contactos estrechos en el entorno laboral.

De otro lado, este pasado domingo otro agente se sintió indispuesto, por lo que se hizo la correspondiente prueba y dio negativo; mientras que el resto de compañeros de ese equipo, ante la situación del anterior agente y este último profesional, decidieron de manera privada realizarse las pruebas y realizar un confinamiento preventivo hasta el esclarecimiento de todo, como han matizado fuentes municipales.