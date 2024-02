El alcalde de Bonares (Huelva) llevará a la Justicia el "atentado" a su intimidad por rebelarse una charla en su móvil

BONARES (HUELVA), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bonares, Juan Antonio García, ha anunciado que interpondrá una denuncia contra el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y contra una de sus concejales por el "atentado" sufrido contra su intimidad, al haberle tomado una edil "supuestamente" fotografías de una conversación en su móvil que, posteriormente, fueron enseñadas por el primer edil almonteño en un Pleno en la localidad.

En un comunicado de prensa remitido por el PSOE de Huelva, García ha expresado que "no todo vale en política y hay límites que no se pueden rebasar ni permitir bajo ningún concepto". "Lo ocurrido es de una gravedad extrema y me veo en la responsabilidad y obligación de llevarlo ante la Justicia", ha aseverado, al tiempo que ha calificado estas actitudes, "ante las que hay que actuar", de "antidemocráticas".

En esta línea, el alcalde de Bonares ha indicado que "jamás en mis más de 20 años como servidor público he sufrido una vulneración a mi intimidad de estas características, y más provenientes y usadas posteriormente por otros servidores públicos con fines perniciosos". Así, ha continuado que "es de una gravedad absoluta usar con premeditación y alevosía una conversación privada tras tomar fotos a las espaldas de mi móvil para hacer uso de ella políticamente".

Asimismo, Garcia ha declarado que "no sé la tipología del hecho ilícito que se ha cometido, pero sí tengo muy claro que situaciones como éstas no podemos tolerarlas y es la justicia la que debe resolver", y ha manifestado que "esto es de película y me da mucha pena que tengamos que ser víctimas de prácticas tan desagradables".

"La política está concebida para servir a tu pueblo, a tu ciudad, para mejorar la vida de la gente", ha apuntado el edil, por ello, ha expresado que "entre las personas que nos dedicamos a la política, debe regir el diálogo, aunque no tengamos la misma forma de pensar, pero llegar a extremos como éste es vergonzoso y deja mucho que desear de alcaldes y concejales que actúan de esta forma para atacar a una persona, a un partido político o a una institución".