El alcalde de Huelva asegura que el acuerdo de la FEMP y el Gobierno recoge "una reivindicación del municipalismo"

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE), ha sostenido este martes que el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en relación con el uso del superávit de los ayuntamientos y diputaciones recoge "una reivindicación del municipalismo".

En declaraciones a Europa Press, el alcalde ha remarcado que la adhesión a dicho acuerdo por parte de los ayuntamientos es voluntaria, de manera que ha subrayado que cada consistorio podrá hacer lo que mejor considere, lo que supone "un reconocimiento a la autonomía local y de las políticas presupuestarias de cada Ayuntamiento".

Así, el primer edil ha indicado que el acuerdo permite que las entidades locales incrementen su capacidad de gasto sin incurrir en déficit público, cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con la Constitución.

Tras recordar que el Consistorio onubense no cumple las condiciones para adherirse al no contar con remanente disponible, Cruz ha explicado que el acuerdo contempla medidas de las que podrá ser perceptor el Ayuntamiento onubense.

En este punto, ha señalado que, como consecuencia de este acuerdo, el Gobierno creará un fondo para compensar a las empresas públicas de transporte afectadas por el Covid-19, aspecto del que podrá beneficiarse Emtusa, la empresa municipal de autobuses de la capital.

En otro orden de cosas, el alcalde ha indicado que, entre otros aspectos, está que los ayuntamientos podrán participar "directamente" en las ayudas europeas, por lo que ha valorado de manera muy positiva esta posibilidad.

Además, el alcalde ha incidido en las posibilidades y bondades de este acuerdo, lo que ha hecho, como ha proseguido, que hasta el alcalde de Málaga, el popular Francisco De la Torre, "no lo vea tan mal" ya que supone acceder a fondos que hasta ahora "no se podían utilizar". No obstante, ha apuntado que es importante dejar claro, a su juicio, que "cada ayuntamiento toma su decisión desde su autonomía, no es obligatorio para nadie", ha zanjado Cruz.