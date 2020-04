Alcaldes de la provincia de Huelva sin casos de coronavirus piden "no saltarse" las fases de desescalada

HUELVA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de tres de los municipios de la provincia de Huelva que hasta el momento no han tenido ningún caso de coronavirus, San Silvestre de Guzmán, Berrocal y Linares de la Sierra --José Alberto Macarro (PSOE), Francisca García (PSOE) y Eva María Ramos (PSOE) respectivamente-- han pedido "prudencia" y "no saltarse las fases de desescalada", tras la petición de la Junta de Andalucía de que las provincias de Huelva y Almería se salten una fase de la desescalada y se incorporen a la fase 1 desde el día 4 de mayo.

A este respecto, Macarro ha indicado a Europa Press que los vecinos de su municipio ha tenido "mucha responsabilidad" y "la suerte" de haber podido evitar los casos de covid-19, por lo que ha solicitado "responsabilidad" y que "no se solicite" que Huelva comience por la fase 1, ya que considera que "hay que ir paso a paso y atendiendo a las recomendaciones que vienen por parte de los expertos", porque no quiere ser "una localidad a la que cojan como experimento".

Asimismo, cree que "ningún municipio debe ir por delante de otro" y ha mostrado su deseo de que "sean las autoridades competentes, en este caso, el Gobierno, quien dicte como debe llevarse a cabo la desescalada", después de que la ciudadanía de San Silvestre de Guzmán "haya acatado desde un principio las directrices marcadas con respecto a las salida".

De otro lado, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Berrocal --único municipio de la Cuenca Minera libre de contagios de coronavirus-- ha pedido "prudencia" y teme que si se saltaran fases de la desescalada se dieran "pasos atrás", ya que en su municipio han hecho un "enorme trabajo" de contención del coronavirus por lo que considera que "sería una pena después del esfuerzo realizado".

En este sentido, García ha destacado que ha sido un trabajo "muy duro" y ha pedido "paciencia" y "mucha prudencia" para no perder lo avanzado "por querer ir demasiado deprisa", al tiempo que ha recordado que en Berrocal vive "un enorme porcentaje de personas mayores" a los que sus hijos no han podido venir a ver para librar el municipio de contagios, por lo que ha remarcado que "ese sacrificio no se puede tirar de la noche a la mañana" y "menos con una población de riesgo".

García considera que "las cosas hay que hacerlas con cautela" porque "los alcaldes de los pueblos pequeños han tenido una labor muy sacrificada" y ha remarcado que la desescalada "no se puede convertir en una carrera para ver quien llega antes a la meta", sino que "la cuestión es llegar seguros de lo que se está haciendo".

La alcaldesa de Linares de la Sierra, Eva María Ramos (PSOE), ha remarcado que la salud pública es "lo principal" a preservar en este momento, por lo que ha incidido en que "se vaya poco a poco" y siempre atendiendo a los criterios de los científicos.

La primera edil ha hecho hincapié en la importancia de que se cuente con los ayuntamientos a la hora de tomar determinadas decisiones porque "no todos tenemos los mismos medios técnicos ni de personal" para afrontar la actual coyuntura y la que se pueda dar en un futuro.

Linares de la Sierra, con una población cercana a los 320 habitantes y con un alto porcentaje de personas mayores, tiene un marcado perfil turístico por lo que su alcaldesa ha remarcado que es importante que "no se dé un efecto llamada" al desconfinar territorios antes que otros. "Hay que ser cautelosos, precavidos" para evitar cualquier rebrote y considera que "hay que ir poco a poco".

"La seguridad de mis vecinos es lo más importante", ha reiterado la regidora local, que no rechaza que se pueda llevar a cabo el desconfinamiento en unos territorios antes que en otros, pero "siempre, atendiendo a las recomendaciones sanitarias, y con sensatez", ha enfatizado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LEPE

Por otra parte, el Comité Asesor del Plan de Emergencia Municipal de Lepe ha mantenido una nueva reunión este miércoles, en la que se han abordado diferentes actuaciones que se están llevando a cabo ya, o que se pondrán en marcha en breve, de cara a la transición hacia la "nueva normalidad" y las primeras fases de la desescalada.

En este sentido, se están elaborando una serie de carteles informativos para colocar en diferentes establecimientos, de manera que --cuando las autoridades gubernamentales autoricen su apertura en próximas fechas-- la población tenga información detallada de las medidas de seguridad que deberá adoptar para acceder a dichos establecimientos, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Del mismo modo, el Consistorio está instalando ya mamparas de aislamiento y protección, al objeto de que cuando sus oficinas puedan abrir al público se pueda atender a la ciudadanía con seguridad, "tanto para los usuarios como para los propios trabajadores".

Además, el Comité ha informado de la existencia en estos momentos de un solo caso activo y confirmado de coronavirus en Lepe, que se encuentra hospitalizado y controlado por las autoridades sanitarias. Desde que comenzó la pandemia, los datos oficiales han recogido un total de seis casos en Lepe, de los que activo tan solo se mantiene uno, sin que se haya contabilizado ninguna víctima por esta enfermedad.

Por otra parte, y a fin de mantener reforzadas las medidas de seguridad en el municipio, se mantiene abierto un único acceso a La Antilla e Islantilla, controlado por efectivos de Guardia Civil y Policía Local, al objeto de que no se viole el confinamiento y se den desplazamientos a segundas residencias, prohibidos y sancionados en estos momentos en todo el territorio nacional.

Desde el Comité Asesor del Plan Municipal de Emergencia de Lepe han llamado a la responsabilidad y el civismo, "no relajando las medidas de higiene y distanciamiento social, como una garantía de prevención frente a los contagios".