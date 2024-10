Alcaldesa de Huelva muestra su "inquietud" por "tantos hechos continuados" en El Torrejón y espera "que acaben pronto"

HUELVA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha mostrado este viernes su "inquietud" por "por los hechos que han acaecido esta noche" en la barriada de El Torrejón, donde se ha tenido que desalojar un edificio por un incendio, que se investiga si es provocado, y que se suma a los tiroteos ocurridos en esta zona de la capital durante las últimas semanas. Por ello, Miranda se ha mostrado "preocupada" porque "son muchos hechos continuos".

Así lo ha manifestado la alcaldesa en un audio remitido a los medios, en el que ha manifestado que "a primera hora de la mañana" ha llamado a la subdelegada del Gobierno, María José Rico, para mostrar su "inquietud" y conocer "toda la información", además de saber "qué dispositivos hay en la zona".

"Le he pedido que refuerce lo más posible, tanto con los medios de Huelva como si tienen que venir medios de fuera, porque lo importante es la seguridad de las personas. La subdelegada me pide confianza, me dice que están todos los medios necesarios en el Torrejón y me pide que confiemos en ella y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por supuesto que confío en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que pasa es que estoy muy preocupada, pues son ya muchos hechos continuos", ha remarcado Miranda.

Al respecto, ha apuntado que se le ha informado de que la Policía está investigando" y ha pedido "que se tomen todas las medidas posibles" porque "la seguridad de las personas" es lo que "más le preocupa" como alcaldesa y "como ciudadana".

"He vuelto a poner a disposición la Policía Local, que por supuesto está a disposición de la Policía Nacional para colaborar en todo lo necesario y esperemos que esto acabe lo antes posible", ha concluido la alcaldesa de Huelva.