Alrededor de un 10% de las temporeras contratadas en origen han cambiado de empleador en la provincia de Huelva

HUELVA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Freshuelva ha indicado este jueves que, hasta el momento, en las empresas de frutos rojos de la provincia de Huelva se ha producido un trasvase de alrededor de un 10 por ciento de las 7.000 trabajadoras temporeras que habían venido a la campaña de la fresa contratadas en origen desde Marruecos.

Así, según han señalado a Europa Press, conforme algunas empresas han ido dando por terminada su actividad dentro de la campaña fresera, ha comenzado el cambio de empleador de trabajadoras a empresas productoras de arándano que necesitan mano de obra, siempre dentro de la provincia.

Este trasvase se ha producido después de que la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza en Huelva (Interfresa) pidiera permiso en el mes de abril a la Subdelegación del Gobierno para propiciar un redistribución de las 7.000 temporeras que ya trabajan en las empresas agrícolas de la provincia, de tal forma que en caso de ceses extraordinarios de actividad en explotaciones por alteraciones en el mercado debido a la crisis del coronavirus, las trabajadoras pudieran ser trasladadas a otra empresa que tuviera actividad.

De esta manera, desde Freshuelva han apuntado que en las próximas semanas casi la totalidad de las empresas darán por finalizadas su actividad en la campaña fresera, con lo que estas trabajadoras irán incorporándose a otras empresas que lo vayan necesitando, aunque se han mostrado convencidos de que "no habrá trabajo para todas porque no hay tantas hectáreas de arándanos como de fresas y no se requiere tanta mano de obra".

Asimismo, desde la asociación onubense han apuntado que ante esta situación, y también porque alrededor de un 70 por ciento de estas trabajadoras "han trasladado su deseo de volver a su país al terminar la campaña de la fresa, como lo han hecho en años anteriores", han remitido una carta al director general de Migraciones, Santiago Antonio Yerga, "advirtiéndole de esta situación para que inicie las gestiones para darle una solución y que puedan volver a su país".

En esta carta Freshuelva, UPA y Asaja indican a Yerga que a finales de mes, el 80 por ciento de los productores de frutos rojos habrán finalizado su cosecha, por lo que han hecho hincapié en la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha un plan extraordinario con Marruecos para que sea posible la repatriación del contingente de temporeras marroquíes de la campaña fresera.