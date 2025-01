Anulado el plan para construir alrededor del Cabezo Mundaka en Huelva

HUELVA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido "por falta de motivación" el recurso de casación interpuesto por la Junta de Compensación del Cabezo Mundaka contra la sentencia del 1 de marzo de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declaró nula la modificación puntual número 1 del PERI 13 del cabezo, por lo que ya es firme la sentencia del Alto Tribunal andaluz.

De este modo, la sentencia del TSJA estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción en contra de la ordenación urbanística aprobada por el Ayuntamiento de Huelva en 2021, que proponía "recortar y rodear" el cabezo "con una pantalla de edificios de hasta siete plantas de altura". La sentencia anula esta ordenación y obliga a modificar el PGOU antes de realizar ajustes en la edificabilidad del PERI, según ha indicado la organización y recoge la sentencia, consultada por Europa Press.

Esta sentencia se une a otra del TSJA que también es firme y anula igualmente el plan de 2021, estimando el recurso interpuesto por una persona particular. Además, la asociación Huelva Te Mira planteó un tercer recurso contencioso administrativo contra el plan de Mundaka, que se encuentra visto para sentencia desde hace meses.

Por tanto, en estos momentos hay dos sentencias firmes que anulan el plan de Mundaka y una sentencia firme que anula el plan de La Joya. Respecto a esta última, también del TSJA estimó el recurso de Huelva Te Mira. En total hay tres pronunciamientos del Alto Tribunal andaluz "que dan la razón a los colectivos que están reivindicando conservar y poner en valor los Cabezos de Huelva sin especulación urbanística".

Ecologistas en Acción y Huelva Te Mira, "que llevan años trabajando de forma coordinada en la defensa jurídica del patrimonio onubense", valoran "muy positivamente" los resultados de los procedimientos judiciales, aunque lamentan "que la sociedad haya tenido que defender su paisaje cultural de la administración y en los tribunales".

Las organizaciones reclaman al Ayuntamiento de Huelva la modificación del PGOU "para eliminar definitivamente los aprovechamientos urbanísticos en La Joya, Mundaka y en los restantes cabezos donde quedan planes urbanísticos por desarrollar", como el Cabezo Roma, el de San Pedro o incluso el Conquero.

"A corto y medio plazo no se puede construir ni en La Joya ni en Mundaka, pero es imprescindible la modificación del PGOU para que la salvación de los Cabezos sea definitiva. No queremos llevarnos sorpresas desagradables con el paso de los años, como ha sucedido con la casa Duclos que se ha excluido del Parque Moret incumpliendo el compromiso municipal con la plataforma ciudadana que consiguió el gran pulmón verde de Huelva, o con el parque de Isla Chica que el Ayuntamiento urbanizó hace varios lustros a sabiendas de que no tenía cobertura legal urbanística, que era un parque efímero, advierten los colectivos.