Ayuntamiento de Huelva amplía el periodo de pago voluntario de impuestos y tasas municipales hasta el 30 de noviembre

AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha ampliado el periodo del pago voluntario de los impuestos y tasas municipales hasta el próximo 30 de noviembre.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, hasta esa fecha, los días hábiles, excepto sábados, y en horario de 9,00 a 13,00 horas, estarán puestos al cobro en periodo voluntario los recibos del presente ejercicio correspondiente a los conceptos: impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre bienes inmuebles (Urbana, Rústica y Bices), impuesto sobre actividades económicas, tasa de entrada de vehículos a través de las aceras, tasa de reserva de aparcamientos, tasa por ocupación de la vía pública de kioscos y puestos fijos.

Asimismo, estará también a cobro la tasa por servicios relacionados con la higiene pública sin IAE, tasa por servicios relacionados con la higiene pública, tasa por ocupación de la vía pública con aparatos automáticos, surtidores, cajeros; tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas, con finalidad lucrativa y tasa de conservación y mantenimiento del cementerio municipal.

En este sentido, el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha expresado que con este nuevo calendario, "por un lado ampliamos los plazos con el objetivo de aportar más facilidades de pago a los ciudadanos; y, por otro, nos vamos equiparando al periodo de pago voluntario del resto de la provincia, que finaliza el 3 de noviembre, para trabajar de manera más coordinada".

De esta manera, los contribuyentes podrán efectuar los pagos de los tributos en cualquiera de las oficinas bancarias que se indican en los avisos de pago que serán remitidos a sus domicilios. El ciudadano que no reciba dicho aviso puede retirarlos en cualquiera de las oficinas recaudatorias del Servicio de Gestión Tributaria dentro de los días que componen el plazo voluntario.

Por otro lado, desde el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva han recordado que existe la posibilidad fraccionar o hacer pago personalizado a través de la Agencia Tributaria de la Provincia de Huelva, situada en la calle San Salvador de la capital; o en su web.