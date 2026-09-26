El Ayuntamiento reafirma su apoyo a AFA Huelva para impulsar la atención a personas con Alzheimer - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y al Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Huelva y Provincia (AFA) han renovado su compromiso con la atención a los pacientes con demencia y sus familias mediante la firma de un nuevo convenio de colaboración.

El acuerdo, rubricado por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la presidenta de la AFA Huelva, Rocío Muñoz, contempla una aportación destinada a financiar actividades de prevención, asistencia y apoyo social, según se recoge en una nota.

Tal y como ha explicado la alcaldesa, esta subvención, incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento, "permitirá reforzar programas como las charlas de prevención de demencias, el servicio de orientación y asesoramiento a nuevas familias, el barómetro de la memoria y la tradicional jornada anual de valoraciones celebrada en la Casa Colón de Huelva en colaboración con los centros de salud de la ciudad que tanto ayudan a pacientes y familiares".

Miranda ha agradecido a todos los que forman parte de AFA Huelva, "su impagable tarea a la hora de ayudar tanto a los usuarios que tienen que enfrentarse a esta temida enfermedad como a los familiares, que tanto sufren en las tareas de acompañamiento".

Hay que recordar que AFA Huelva desarrolla además servicios específicos para pacientes diagnosticados, como talleres de tratamiento no farmacológico, atención en unidades de estancia diurna y programas de estimulación cognitiva con nuevas tecnologías.

En paralelo, la asociación ofrece también apoyo psicológico individualizado a cuidadores y organiza cursos de formación para familiares y voluntarios, destacando iniciativas como el programa 'Los jueves del cuidador'.

Por otro lado, la presidenta de AFA Huelva ha agradecido el apoyo constante del Ayuntamiento, "una ayuda municipal que cubrirá el 100% de los presupuestos presentados por AFA Huelva, y que destinaremos a la contratación de personal especializado, un psicólogo y un trabajador social, así como a la adquisición de materiales necesarios para el desarrollo de los programas, fundamentales para poder continuar desarrollando nuestra labor".

Con este acuerdo el Ayuntamiento de Huelva refuerza su apuesta por una ciudad más inclusiva y solidaria, apoyando la labor de entidades que, como AFA Huelva, se dedican a mejorar la vida de las personas afectadas por Alzheimer y otras demencias, así como la de sus familias.