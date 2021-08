CCOO lamenta un accidente laboral en mina colorado y solicita una mesa de diálogo para reducir la siniestralidad

HUELVA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO Huelva ha lamentado este jueves el accidente ocurrido este pasado miércoles en la mina de Cerro Colorado de Riotinto, en el que, han indicado, un trabajador, "tras caerse sobre él una estructura, tuvo que ser trasladado a la UCI del hospital comarcal".

El secretario de Salud Laboral, Diego Román, ha deseado la "pronta recuperación" del trabajador y ha lamentado que, "una vez más, en el proceso productivo de las minas se vuelva a producir un siniestro que ha afectado a la salud de un compañero, caso que se suma al resto de incidentes, algunos de ellos mortales, que hemos criticado en reiteradas ocasiones". Asimismo, ha anunciado que "denunciaremos ante la inspección minera para que se investigue en profundidad este accidente".

Román ha recordado que la provincia de Huelva "soporta una siniestralidad inadmisible" y que en lo que llevamos de año "se han producido seis fallecimientos de personas mientras realizaban sus labores profesionales". Datos, ha apuntado, "que están haciendo que Huelva, desde hace más de 10 años, siga siendo la provincia andaluza con más siniestralidad".

"Ante este nuevo accidente laboral, desde CCOO solicitamos, de nuevo, la confección de una mesa de trabajo en la que todos los agentes implicados analicemos la siniestralidad en la mina, debido a su peligrosidad y porque son cada vez más numerosos los accidentes que se están sucediendo y entendemos que tenemos que encontrar todas las soluciones posibles para que no se vuelvan a producir incidentes de este tipo y la seguridad prime en la instalaciones mineras", ha indicado.

Precisamente, ha remarcado, "debido a esta alta siniestralidad en la mina y en otros sectores de la provincia", el pasado mes de julio CCOO y UGT durante una concentración a las puertas de la FOE solicitaron a los empresarios "una mayor implicación y cultura preventiva" en el tejido empresarial, una mayor inversión y "el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales".

Igualmente, reivindicaron que en cualquier accidente laboral "grave o mortal" donde la actuación del empresario "haya sido negligente", se depuren "todas las responsabilidades" y actúen "con la máxima contundencia" para vigilar "que la prevención se aplica en todos los centros de trabajo y especialmente en la pequeña y mediana empresa".

Asimismo, solicitan que "la no aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que cause daños a la salud y la vida sea sancionada, no solo en la vía administrativa, sino también en la penal, asegurando una investigación eficaz de los delitos de riesgo y daño contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores".