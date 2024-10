CCOO lamenta que en Huelva se realizan más de 14.600 horas extras a la semana que "no se pagan"

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de CCOO Andalucía revela que en la provincia se realizaron 14.665 horas extras "no pagadas a la semana", algo que para la secretaria general del sindicado en Huelva, Julia Perea, es una "preocupante situación".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, en Andalucía "se han hecho más de 753.000 horas extra de media a la semana, de las cuales el 39% (293 mil horas a la semana) no fueron pagadas o compensadas como descanso", lo que suponen unos costes laborales "no pagados de 263 millones al año, de los cuales 65'5 millones son cotizaciones que no se pagan".

En este sentido, Julia Perea ha señalado que "con esta situación, se da un doble fraude al trabajador o la trabajadora que no se le abona las horas extras que realiza, ni se le paga por su trabajo y al sistema que deja de ingresar esas cotizaciones y que después se utilizan para mantener o mejorar el sistema de la dependencia, la sanidad o la educación, en definitiva, para mejorar y fortalecer nuestros servicios públicos".

"Con el volumen de horas extras que se no se pagan por parte de los empresarios se dejan de crear en Huelva 1.870 puestos de trabajo a la semana", ha asegurado la sindicalista.