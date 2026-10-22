Cinco detenidos y varios guardias civiles heridos tras embestir una narcolancha a una patrullera en aguas de Huelva

Archivo - Patrullera 'Río Guadiana'. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios agentes de la Guardia Civil han resultado heridos de forma leve y cinco personas han sido detenidas tras ser interceptadas en una persecución en alta mar frente a las costas de Huelva. La operación se ha iniciado durante la tarde de este jueves cuando una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz abortó un suministro de combustible a embarcaciones de alta velocidad (EAV) vinculadas al narcotráfico cerca de la desembocadura del río Guadalquivir.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos han ocurrido sobre las 13,30 horas, momento en el que la embarcación de la Guardia Civil 'Río Guadalmedina' detectó el trasvase de garrafas de gasolina entre dos narcolanchas. Al percatarse de la presencia policial, una de las lanchas emprendió la huida a gran velocidad.

Durante la persecución, la nave sospechosa embistió a la patrullera, causándole daños estructurales visibles. A pesar de la colisión, los agentes mantuvieron el seguimiento hasta conseguir interceptar la embarcación y arrestar a sus cinco ocupantes. Los guardias civiles heridos en el impacto han sufrido contusiones de carácter leve.