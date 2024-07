El consejero andaluz de Justicia ve las últimas decisiones del TC sobre los ERE como la "sublimación del escándalo"

HUELVA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha apuntado este miércoles en Huelva que las últimas decisiones judiciales en torno a varios de los condenados del caso de los ERE en Andalucía son "una sublimación del escándalo", toda vez que ha señalado que "ya no cuela" que "ahora pretendan hacer como si no hubiera pasado nada".

A preguntas de los periodistas antes de participar en el foro de debate Dialogando, el consejero ha remarcado que el caso de los ERE es "sin duda el mayor escándalo de la democracia en Andalucía y de la gestión pública", por lo que las últimas decisiones judiciales "representan la sublimación del escándalo".

"Después de llevar más de una década sorprendiéndonos, chocándonos con informaciones que tienen que ver con el mal uso, abuso y robo del dinero público que todos hemos conocido, el último escándalo es que ahora nos pretendan hacer ver como que no ha pasado nada, como en Cataluña con el 1 de octubre, pues no cuela y no tragamos", ha aseverado.

Al respecto, ha enfatizado que el pueblo andaluz es "sabio" y "sabe que aquí se utilizó de una forma negligente e interesada el dinero de los andaluces que estaban en peor situación, de los parados", que "necesitaban que la Administración le ayudara y en su lugar lo que hacían era quitar su dinero y aplicarlo al interés de un partido político o a los vicios de algunos miembros de ese Gobierno".

"Eso no se va a limpiar por mucho que quieran en otros sitios y lo único que se está contribuyendo es a un escándalo más sobre el mayor escándalo que hemos tenido en Andalucía, que han sido los ERE", ha aseverado.