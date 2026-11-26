Dinero recaudado tras la detención de un hombre acusado de hurto en una vivienda de Alájar (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito de hurto cometido en el interior de una vivienda de Alájar (Huelva). En el momento de la detención se lograron recuperar 4.750 euros en efectivo.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar a principios del mes de noviembre que, según la denunciante, fueron sustraídos del interior del domicilio en torno a unos 15.000 euros en efectivo, sin que se apreciaran signos de forzamiento en los accesos.

Una vez puesto en conocimiento a la Guardia Civil de Aracena, se iniciaron las pertinentes investigaciones que, tras una minuciosa labor, logró identificar a un hombre mayor de edad que pudiera estar implicado en el hurto.

Así, según las prácticas policiales realizadas, un descuido de la propia víctima habría facilitado al autor información, ya que difundió en sus redes sociales datos que "evidenciaban que se encontraba ausente del domicilio, mostrando imágenes claves que facilitaban identificar y ubicar la vivienda de la persona denunciante".

El operativo policial culminó con la detención del supuesto autor de los hechos, así como la recuperación de 4.750 euros en efectivo. La persona detenida junto a las diligencias instruidas y el dinero han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial que entiende de la causa, aunque la investigación continúa abierta con el objetivo de localizar el resto del dinero sustraído, sin descartarse nuevas actuaciones policiales.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la "necesidad" de hacer "un uso responsable y seguro" de las redes sociales para evitar facilitar información sensible a los delincuentes. Así, se recomienda evitar anunciar ausencias en tiempo real que evidencien que el domicilio permanecerá vacío durante un periodo, revisar la configuración de privacidad para que las publicaciones solo puedan ser visibles a personas de confianza y no mostrar objetos de valor ni detalles del interior de la vivienda.