Detenido un conductor en La Palma (Huelva) tras darse a la fuga y circular en sentido contrario a más de 170 km/h

Archivo - Coche de la Policia Local de La Palma del Condado en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO - Archivo

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de La Palma del Condado (Huelva) ha detenido a un conductor que se dio a la fuga tras recibir el alto por una infracción de tráfico y que, durante la persecución, llegó a circular en sentido contrario por la A-49 a velocidades superiores a 170 kilómetros por hora.

Según ha informado la Policía Local con mensaje a través de sus redes sociales, consultado por Europa Press, los hechos tuvieron lugar el pasado sábado. Durante la persecución, el conductor realizó varias maniobras "peligrosas" y puso en riesgo a otros usuarios de la vía al alcanzar velocidades superiores a 170 kilómetros por hora en la A-49.

Uno de los momentos de mayor peligrosidad se produjo cuando el conductor accedió por segunda vez a la autopista y circuló durante varios kilómetros en sentido contrario, con las luces de cruce apagadas, en el tramo comprendido entre Trigueros y Niebla. Esta conducta obligó a varios conductores que circulaban correctamente a realizar maniobras evasivas para evitar una posible colisión.

Tras abandonar la autovía, el conductor continuó su huida por distintas vías interurbanas hasta que, con el apoyo de otra patrulla de la Policía Local, pudo ser finalmente interceptado. En ese momento, abandonó el vehículo e intentó proseguir la fuga a pie, aunque fue reducido y detenido por los agentes.

Posteriormente, agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar y realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia y detección de drogas. El conductor arrojó una tasa de alcohol en aire espirado que cuadruplicaba el límite permitido, cantidad constitutiva de delito, además de dar positivo en sustancias estupefacientes.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Guardia Civil para su posterior puesta a disposición judicial.