Diputación de Huelva exige un sistema de financiación autonómica que "garantice la igualdad entre todos los ciudadanos"

HUELVA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado este martes, en su sesión correspondiente al mes de diciembre, una moción del PP exigiendo un sistema de financiación autonómica que "garantice la igualdad entre todos los ciudadanos de España". El Pleno, el último del año, también ha aprobado la Estrategia de Desarrollo Integrado Local de Valverde del Camino (EDIL) y su presentación a la financiación por el Feder en el Marco del Desarrollo Urbano Sostenible del Programa Operativo Plubirregional Feder España 2021-2027.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el PP presentaba al pleno de este martes dos mociones, una de las cuales se ha retirado en el transcurso de la misma sesión plenaria.

La moción aprobada tiene que ver con el modelo de financiación autonómica. En la iniciativa, que se ha aprobado con el voto en contra del resto de formaciones que conforman el Pleno de la Diputación de Huelva --PSOE, La Izquierda de Huelva y Vox--, se instan a Gobierno de España "a defender la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones".

Asimismo, la moción pretende instar a "paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo" y exigir "garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común se sale del mismo ni se fragmente la Agencia Tributaria".

Desde el PP se pide un sistema que "respete la autonomía fiscal" de las comunidades autónomas y a todas las competencias autonómicas y locales recogidas en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía, así como "ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica" y, en paralelo a la reforma del mismo, crear un Fondo Transitorio "para paliar la infrafinanciación que padecen todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas".

Al mismo tiempo, en la iniciativa se insta a garantizar la cogobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas de la UE, y facilitar a las comunidades autónomas la disposición de los 18.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation que "el Gobierno no ha ejecutado, con el fin de evitar la devolución de los mismos a la UE".

La moción retirada por parte del PP tiene que ver con el anuncio este lunes de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, del arreglo de la N-431 a finales del próximo mes de enero. Por ello, los populares han decidido "dejar encima de la mesa y a la espera de las actuaciones que se van a llevar cabo", la moción en la que solicitaban al Ministerio de Transportes la "mejora inmediata" del firme de la N-431, desde la conexión con la A-49 en Gibraleón hasta su final en Ayamonte, en todos y cada uno de los tramos intransitables que actualmente tiene esta arteria de la provincia de Huelva.

En otro orden de cosas, el Pleno también ha aprobado la Estrategia de Desarrollo Integrado Local de Valverde del Camino (EDIL) y su presentación a la financiación por el Feder en el Marco de Desarrollo Urbano Sostenible del Programa Operativo Plubirregional Feder España 2021-2027.

La Diputación de Huelva ha señalado que está trabajando en el Desarrollo Urbano de la provincia, a través de las Agendas Urbanas en Áreas Funcionales formadas por varios municipios, con Estrategias y Planes de Actuación Integrados de Desarrollo Locales. Para ello trabaja "de la mano" con los distintos ayuntamientos, agentes sociales y ciudadanía del territorio.

En concreto, este Área Funcional de Valverde del Camino está formada por los municipios de Beas, Trigueros, Calañas, Valverde del Camino y Zalamea la Real.