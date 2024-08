La Diputación de Huelva invierte casi 12 millones de euros en mejoras de las carreteras en el último año

HUELVA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha invertido casi 12 millones de euros en arreglos y mejoras en la red provincial de carreteras de la Diputación, caminos y otros viarios durante el último año, así como hará un "esfuerzo" para actuar en caminos que pertenece a ayuntamientos, que unen poblaciones "a los que los pueblos no pueden llegar".

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, que ha destacado que las carreteras que pertenecen a la institución provincial "son las que mejor tienen el firme, con mucha diferencia".

"Si es cierto que son carreteras que son provinciales, no son autopistas, son carreteras más estrechas, que no tienen un tráfico tan importante, pero son carreteras fundamentales para muchos municipios porque son la única manera de poder conectarse con el resto y para nosotros carreteras provinciales son una prioridad", ha afirmado.

Al respecto, Toscano ha detallado las actuaciones llevadas a cabo durante su primer año como presidente de la Diputación, como la que une Beas con Clarines y con Niebla, que ha supuesto una inversión de 4,6 millones de euros. "Esa carretera necesita una inversión brutal porque se está hundiendo, que no es solo firme, hay que micro pilotar", ha explicado antes de añadir que hay carreteras "complicadas".

Asimismo, ha apuntado que las hay "de las más bonitas" como la carretera de Encinasola, que se sigue arreglando para que "sean carreteras eternas", o la que une desde el cruce de Almonaster a Santa Ana y hasta Linares, que "también ha tenido una importante actuación".

En total, en carreteras del Condado se han invertido más de 6,1 millones de euros, más de un millón en las de la Costa Occidental, casi tres millones en el Andévalo y más de 1,3 millones en la de la Sierra, más la ya citada entre Beas y Niebla, con 4,3 millones.

Toscano ha señalado que la Diputación Provincial también va a actuar en caminos que unen municipios, porque "en muchas ocasiones se nos olvidan algunos caminos porque nos centramos en la carretera, pero hay caminos que son de los ayuntamientos pero que viven en dos pueblos, y al final por múltiples situaciones no tienen capacidad para arreglarlos".

En este sentido, ha puesto el ejemplo del camino que va al Dolmen de Soto, que une Trigueros con Niebla, y "está en una situación muy complicada" o el que une Aljaraque con Punta Umbría y Gibraleón, que hasta donde termina en Aljaraque "está bien asfaltado, pero de ahí para adelante está en peores condiciones".

"Es un camino que coge lejos del núcleo principal y en muchas ocasiones el alcalde tiene que elegir dónde invierte, pero no porque no le guste la zona, es que tiene lo que tiene, por lo que hay que echar una mano en eso, entonces la Diputación también quiere echar manos en caminos que unan diferentes poblaciones donde los ayuntamientos no pueden llegar, pero que para los vecinos son importantes, y ahí también queremos hacer un esfuerzo", ha remarcado.

Actualmente, el organismo provincial cuenta con 832 kilómetros de carreteras, siendo la red más extensa de carreteras de la provincia, y con unos cien kilómetros de caminos. Además, la red cuenta con cuatro accesos internacionales a Portugal e itinerarios con importantes tráficos mineros y agrícolas, o acceso a poblaciones de la costa como Cartaya, y La Redondela, entre otras.