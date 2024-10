El escritor navarro Javier Izcue, galardonado con el Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales de Huelva

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha hecho entrega este martes del XXIX Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales al escritor navarro Javier Izcue Argandoña, que se ha alzado con el galardón, entre los 300 cuentos que han concurrido al certamen en esta edición, con la obra 'De la metáfora en las operaciones de estiba y desestiba', presentado bajo el lema Lavinia.

Toscano, que ha presidido el acto junto a la diputada Carmen Díaz, al autor y el portavoz del jurado, Juan Villa, ha felicitado a Izcue por hacerse con un premio que se ha conseguido labrarse "un prestigio nacional e internacional incuestionable, refrendado por la nómina de excelentes escritores y escritoras que han ganado el certamen", según ha recogido la Diputación Provincial en una nota.

A las puertas de celebrar sus tres décadas de trayectoria, el presidente provincial ha explicado que el José Nogales nació como una iniciativa institucional para fomentar la creación literaria en el campo de la narrativa, concretamente en el del relato corto o cuento, "en una época en la que las convocatorias literarias eran casi privativas del género poético", así como invitación literaria para los países de habla española, alcanzando "un respaldo considerable en la comunidad iberoamericana", ha destacado. De hecho, el premio literario, dotado con 6.000 euros y la edición de la obra ganadora, recibe desde sus comienzos de diversos relatos procedentes de distintas partes del mundo.

"Me siento muy honrado por la consideración del jurado, por el prestigio del que goza este premio internacional que convoca la Diputación de Huelva y por la calidad de los escritores que lo han ganado hasta ahora, me he quedado impresionado", ha manifestado Izcue. En su intervención, ha señalado que conseguir el Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales le supone, como creador, "una invitación a seguir adelante". "Escribir es una tarea muy solitaria y este galardón suma ánimos para continuar en el camino", ha apostillado.

El relato ganador de este año, 'De la metáfora en las operaciones de estiba y desestiba', nace de la contemplación de un contenedor portuario y de la noticia de que, tras Fukushima, comenzaron a aparecer contenedores al otro lado del Pacífico, ha explicado. "De un primer chispazo, aparentemente sin sentido, comenzaron a surgir y enlazarse ideas y empecé a tirar del hilo", de manera que "el relato es una valija de pequeñas historias, zarandeadas por el tiempo, que el azar ha dispuesto unas junto a otras", ha dicho el escritor navarro.

El jurado ha estado formado además por los escritores Hipólito González y Francisco Silvera. Villa, tras repasar la trayectoria profesional de Izcue, ha señalado que se ha valorado de forma especial que el relato ganador "es diferente y rompe con los cánones del cuento".

TRAYECTORIA Y PREMIOS

Izcue es licenciado en Hispánicas y Máster en Español como Lengua Extranjera, ha trabajado en la educación secundaria en Palma de Mallorca y Pamplona, y en la enseñanza de español para extranjeros en la Universidad de Tamkang (Taiwan) y en la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesor de instituto en Navarra. En su faceta creadora, el escritor se ha movido entre diversos géneros literarios, cultivando igualmente narrativa, poesía y teatro.

En el ámbito de la narración, Izcue ha recibido una cuarentena de premios literarios en géneros dispares como el relato, el microrrelato, la declaración de amor o el relato breve. Todos estos trabajos se han publicado en libros individuales y obras colectivas. Fue finalista del NH de Relatos y ganador de los Premio de Relatos Unicaja (Málaga) y Prix Hemingway (Francia), entre otros.

Para el público infantil ha publicado cuentos y tres obras de teatro. Con 'Amaranta en Venecia' se alzó con el premio de poesía infantil El Príncipe Preguntón, de la Diputación de Granada, y con la novela 'Un sueño infantil' recibió un premio iberoamericano y ha sido publicada en Ecuador. Para jóvenes ha escrito obras de teatro y clásicos adaptados, como las versiones de 'Edipo rey' y el retrato de Dorian Grey, publicadas en la Biblioteca Teide.