Espadas (PSOE-A) lamenta que Huelva es "la provincia más maltratada" por la gestión sanitaria de Moreno

HUELVA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha lamentado este jueves que Huelva es "la provincia más maltratada" por la gestión sanitaria del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya que es "la única que no cuenta con una Materno Infantil y otras infraestructuras" y el Hospital Juan Ramón Jiménez, "lidera, junto a Jaén, las listas de espera permanentemente en Andalucía".

Así lo ha puesto de manifiesto Espadas en las inmediaciones del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde se ha desplazado junto a la secretaria general provincia, María Eugenia Limón, miembros del partido y representantes de asociaciones, como "primera parada" de la campaña emprendida por el PSOE para "poner en evidencia lo que es la realidad del plan de verano del SAS y la realidad de la sanidad pública y su estado lamentable desde el punto de vista de la gestión por parte de Moreno".

Así, ha señalado que esta primera parada es Huelva porque es "probablemente la provincia más maltratada por la gestión sanitaria de Juanma Moreno", y "lo es por múltiples razones, con datos concretos, con hechos y datos objetivos, no es una crítica política sin más, son datos".

Así, se ha referido a que es "la única provincia que no tiene un Materno Infantil", algo que es "un compromiso de hace años", pero el presidente "lo ha ido incumpliendo en el cronograma y en los plazos y ya lo ha desplazado al año 25". "Ya veremos si la próxima noticia sobre el Materno Infantil y su adjudicación para la construcción no se desplaza de nuevo una vez más, pero ya de entrada estamos en el mes de julio y ya la propia consejera y el presidente de la Junta hablan del año 25".

"Estamos hablando por tanto de una provincia que no tiene esta infraestructura, que la necesita evidentemente, ya que los datos de mortalidad infantil lo avalan, pero además evidentemente la necesidad y el compromiso de hace mucho tiempo", ha comentado.

Por otro lado, Espadas ha lamentado que el hospital Juan Ramón Jiménez es "desgraciadamente uno de los dos hospitales que lidera, junto con el de Jaén, las listas de espera permanentemente en Andalucía". "Estamos hablando de la vida de la gente y estamos hablando de la capacidad de reacción y de los recursos con los que cuentan unos profesionales sanitarios ya de por sí saturados y muy presionados después de la pandemia y que no han conseguido prácticamente tener un momento de cierta tranquilidad o una gestión con recursos suficientes", ha enfatizado.

Por ello, ha acusado tanto a Moreno como a la consejera de Salud de "mentir permanentemente cuando dice que no tiene profesionales sanitarios cuando sabemos perfectamente que ha dejado marchar en estos dos últimos años a 1.167.000 personas", y es que "no han sabido retener en Andalucía a estos profesionales porque, sencillamente, no le ofrece condiciones laborales dignas".

"Otros territorios se llevan los profesionales de Andalucía porque le ofrecen mejores condiciones laborales. Por tanto, ya está bien de mentir. Hay más recursos económicos que nunca para la sanidad pública y hay peor gestión que nunca de la sanidad pública. Y esto no es solamente torpeza. Esto es, claramente, un plan perfectamente diseñado para que los recursos económicos y la financiación nutran a la sanidad privada y vayan desplazando pacientes a clientes del sistema sanitario en el ámbito de la iniciativa privada. Y no puede ser, tenemos que reaccionar", ha aseverado.

Por todo ello, el socialista ha advertido que este verano en Andalucía se van a producir "incendios sanitarios", ya que ha puesto de ejemplo que de "los siete centros de salud que funcionan en la ciudad de Huelva, seis no abren por la tarde". "La señora consejera también mintió en sede parlamentaria porque dijo que nos habíamos inventado eso de que se iban a cerrar los centros de salud. Pues sí, se cierran en Huelva seis de siete. El dato es importante", ha agregado.

Así, Espadas también ha mencionado a "la unidad de Ictus, la situación del hospital de Riotinto o los chares en Huelva, que no están". "Juanma Moreno piensa terminar el mandato igual que estamos porque en el ecuador del mandato la gestión es nefasta. Por ello, vamos a estar recordando que la sanidad pública necesita todos los recursos y que para reducir las listas de espera lo que hay que hacer es invertir en la sanidad pública", ha concluido.

En la misma línea se ha manifestado la secretaria general del PSOE en Huelva, María Eugenia Limón, que ha acusado al presidente de "llevar cinco años riéndose de la provincia de Huelva, porque lleva prometiendo el Materno Infantil estos cinco años".

"Nosotros le pedimos que no le falte el respeto a la provincia ni a los onubenses, y que no nos mientan con las dimensiones del proyecto ni con el presupuesto y que mire a los onubenses a los ojos y que le hable con seriedad, le hable con contundencia y que no podemos permitirnos el lujo de tener la provincia de Huelva el ranking número uno de todas las provincias andaluzas con la mortalidad infantil andaluza más alta", ha añadido.