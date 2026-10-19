Exmujer de 'El Baba' dice que él comenzó el tiroteo mortal de El Torrejón (Huelva) de 2024 y "siempre" llevaba un arma

El acusado, conocido como 'El Baba', por el crimen mortal de El Torrejón (Huelva) en 2024. - EUROPA PRESS

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exmujer --entonces todavía pareja-- de M.S., conocido como 'El Baba', y hermana de R.M., víctima mortal del tiroteo del 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, ha declarado en el juicio que se celebra desde el pasado viernes que fue su exmarido el que comenzó el tiroteo que se inició en la calle y que siempre llevaba una riñonera "con una navaja y una pistola".

Así lo ha manifestado en el primer día de juicio oral que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva y donde este lunes han declarado diferentes miembros de ambas familias, así como uno de los heridos durante el fuego, además de varios miembros de la Policía Nacional que trabajaron en la zona ese día y en la investigación del suceso.

La Fiscalía considera a 'El Baba' como presunto autor de los delitos de asesinato consumado con alevosía --por el que pide 20 años--, homicidio en grado de tentativa --siete años-- y tenencia ilícita de armas --por el que pide un año y seis meses de cárcel--. En esos hechos, además de un fallecido, saldó con otras dos personas heridas de diferente consideración.

En esta jornada, además de intentar aclarar quién inició la reyerta y si el acusado disparó a bocajarro al fallecido o si previamente se había producido algún forcejeo entre ambos, se ha tratado de esclarecer si las armas y munición encontradas en el coche del otro acusado L.M. y hermano del fallecido eran suyas o si, como indica la teoría de su defensa, pudieron ser introducidas por familiares de 'El Baba' durante los altercados.

De este modo, la exmujer de 'El Baba' ha indicado que ella se encontraba en su vivienda y su exmarido en la puerta de la calle con algunos familiares y con una riñonera en la que portaba "una navaja y una pistola" cuando escuchó pasar el coche de su hermano L.M. --también acusado en este juicio por un delito de homicidio en grado de tentativa-- "que hacía mucho ruido" y se asomó a la ventana y vio que M.S. le "disparó" al pasar, por lo que ella bajó a la calle y observó que el coche de su hermano se estrelló al alcanzarle un disparo.

Asimismo, ha explicado que, aunque hace tiempo su exmarido mantenía "muy buena relación" con sus hermanos, otro conflicto provocado presuntamente por 'El Baba' --que según ha explicado habría apuñalado a dos personas-- acabó por enemistarlos al involucrar a estos, que se negaron a interceder. De la misma manera, ha apuntado que M.S. la amenazaba con que si lo dejaba "mataría" a sus hermanos.

Tras este incidente en la calle, ha manifestado que subieron a su vivienda y que el acusado, que "estaba dislocado", siguió disparando por la ventana, por lo que ella comenzó a discutir con él y a forcejear para que soltara el arma justo cuando llegaron su madre y su hermano --el fallecido-- que le preguntaba a su cuñado "qué pasaba" y, según su testimonio, 'El Baba' le disparó sin dejar que terminara de subir las escaleras, impactando "directamente contra él" y "matándolo".

Igualmente, ha remarcado que el fallecido, R.M., "no llevaba ningún arma", ya que una hermana de M.S. ha asegurado que la víctima llevaba un cuchillo de grandes dimensiones, y ha subrayado que la munición hallada en su edificio era del penado --se encontraron tres disparos en una pared del edificio, según testimonios policiales--.

La exmujer de 'El Baba' ha explicado también que, anteriormente, unos 15 días antes, había "tiroteado" también el vehículo de su hermano, L.M., con el que al parecer mantenía una peor relación.

Cuestionada por los abogados de la defensa sobre la posibilidad de que mientras todo esto ocurría los familiares del acusado pudieran haber "introducido" algo en el coche del hermano tras huir el mismo del lugar al estrellarse, la testigo ha comentado que "no tenía vigilancia policial" en ese momento por lo que considera que "podían haber introducido cualquier cosa".

Tras ella ha declarado la madre de la víctima que ha dicho que cuando escuchó que pasaba algo en casa de su hija lo llamó a él para ir porque sabía que su yerno era "una mala persona" y "temía por su hija". Igualmente ha asegurado que a su hijo "no le dio tiempo a nada" y que no hubo "ningún contacto físico entre los dos", así como ha pedido "justicia" para su hijo y ha mostrado en sala una foto del mismo.

UNA TESTIGO QUE NO HABÍA DECLARADO ANTES

En esta jornada también ha declarado una hermana de 'El Baba' que en ningún momento de la instrucción había dado su testimonio de los hechos y ha explicado que no lo hizo porque tenía miedo pero que "se había quedado ya sin familia", en referencia a los disparos en Isla Cristina el pasado mes de agosto que acabaron con la vida de su madre y su hermana --embaraza de ocho meses--, así como con la de un joven de 16 años que pasaba por la zona y no tenía nada que ver con los hechos y con los pasados anteriormente a estos en los que murió su padre, padrastro del acusado.

La hermana del acusado ha dicho que aunque no vio en un primer momento los hechos sucedidos en la calle sí "escuchó disparos" y más tarde fue a casa de su hermano y ha afirmado que el fallecido llegó con un cuchillo y acompañado por su madre.

Una vez en la casa del acusado, aunque ha manifestado que se marchó antes del disparo mortal porque "estaba embaraza y tenía miedo", ha señalado, 'El Baba' realizó tres disparos "disuasorios" al aire para que el fallecido se fuera, pero que este intentó que M.S. no cerrara la puerta y entonces le disparó.

DECLARACIÓN DEL HERIDO

Por otra parte, un hombre que se encontraba con el acusado en la puerta de su casa cuando se produjeron los hechos, y que resulto herido de "tres disparos", según él mismo ha relatado --aunque ninguno en órganos vitales--, ha asegurado que L.M. apareció con su coche "dos minutos antes" de las dos de la tarde y que "les apuntó con un arma y comenzó a disparar", al tiempo que ha remarcado que "no vio" al acusado "con armas".

De la misma manera, se ha habla de los que posibles disparos que recibió pudieran haber sido de perdigones y no de arma de fuego, aunque eso lo dilucidará la pericial médica que se practicará en sala.

Este testigo, que cambió su declaración en varias ocasiones, ha asegurado que lo hizo porque la familia de la víctima lo tenía "amenazado" para que "no involucrara" a L.M. en los hechos que se enjuician y que incluso se ha tenido que ir de El Torrejón por denunciar ante las presuntas amenazas. En este sentido, ha dicho que L.M. incluso tiene una "orden de alejamiento" de él.

También han declarado en esta jornada seis policías nacionales que trabajaron durante los hechos y en la investigación posterior. Uno de ellos ha confirmado que encontraron en el portal un cuchillo de grandes dimensiones, mientras que otro ha explicado que el fallecido se encontraba sentado con un hilo vida, de forma que aunque le realizó la RCP no pudo hacer nada por salvarlo antes de la llegada de los servicios sanitarios.

De otro lado, un policía que interrogó a L.M. en el hospital al que acudió tras recibir el disparo en la cabeza ha señalado que el mismo no contó lo sucedido y que "solo" se encontraba preocupado por su coche, aunque sí le dijo que había sido tiroteado "días antes".

Otro agente ha explicado que en su coche encontraron "armas percutoras" y "munición", algunas de las cuales estaban en un asiento del coche cuyas ventanillas estaban abiertas, toda vez que ha subrayado que la hermana de 'El Baba' "nunca dijo que estuviera presente en los hechos no habló de la presencia de un cuchillo" por parte del fallecido.

EN BUSCA Y CAPTURA

El primo de 'El Baba', que en este juicio estaba acusado de un delito de encubrimiento al esconderlo tras su huida --y para el que se pedían dos años de prisión--, se encuentra en busca y captura al no haberse presentado en el juicio y desconocerse su paradero actual.