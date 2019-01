Familia del doble crimen de Almonte presenta recurso de nulidad previo al de amparo al TC

Actualizado 25/01/2019 19:27:49 CET

ALMONTE (HUELVA), 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La familia del doble crimen de Almonte (Huelva) en el que fallecieron un padre y su hija en 2013, ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso de nulidad para impugnar la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, al igual que la del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Huelva, absolvió a F.J.M., acusado del doble crimen. Este recurso se ha interpuesto "como paso necesario para solicitar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".

En declaraciones a Europa Press, el representante legal de la familia, Luis Romero, ha explicado que "el objetivo de este recurso es el de seguir los pasos del procedimiento jurídico para presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".

Según reza el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la sentencia dictada por la Sala del Tribunal Supremo "no está suficientemente motivada por no responder adecuadamente a todos los planteamientos efectuados por esta acusación particular en su recurso de casación ni tampoco a los argumentos expuestos en su escrito de adhesión por el Fiscal del Tribunal Supremo".

Por todo esto, prosigue el escrito, "se incurre por esta Sala en los mismos errores que anteriormente cometieron tanto el Tribunal del Jurado en su veredicto como la Audiencia Provincial de Huelva y la Sala de lo Civil y Penal del TSJA en sus sentencias".

Para ello, el recurso de nulidad esgrime que "los referidos magistrados, que dictaron la sentencia ahora impugnada, fueron los que dictaron la resolución respecto de la que ahora se tiene que comprobar si vulneraba los derechos fundamentales de esta parte", y presenta en los 15 folios del documento los motivos y la jurisprudencia para solicitar el recurso de nulidad ante el Alto Tribunal.

Al respecto, en el escrito se explica que "la aceptación de una causa de recusación de esta naturaleza tampoco puede calificarse como una descalificación de la actuación del Tribunal que se haya visto obligado por Ley para tomar decisiones que puedan afectar a su imparcialidad, sino como una manera de evitar que dicho Tribunal, que pudo actuar conforme a derecho, pueda intervenir en un trámite posterior en el que pueda estimarse pre condicionado por su conocimiento anterior al caso".

El recurso finaliza con la petición de que "se declare vulnerado el derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva y, en consecuencia, restablezca a esta parte en dichos derechos fundamentales, dictándose otra sentencia que estime nuestro recurso de casación".