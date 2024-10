Fernández-Pacheco dice que Huelva "tiene hoja de ruta" antes de desalar, ya que Alcolea es "una solución"

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este lunes que Huelva tiene "hoja de ruta" en cuanto a captación de recursos hídricos "antes de recurrir a la desalación", ya que la presa de Alcolea "solucionaría muchos de los graves problemas de eficiencias que tiene esta provincia", además de que "tiene todas las tramitaciones en vigor".

Así se ha manifestado el consejero durante su participación en el foro Dialogando, que se ha celebrado en la Cocheras del Puerto, en la que ha indicado que la desalación "al final es un recurso caro y no se puede colocar en cualquier sitio", por lo que se ha mostrado "partidario de hacer lo posible porque el agua no acabe en el mar para luego tener que desalarla".

"Yo vengo de una provincia en Almería donde no hay un solo río con agua y no nos queda otra que desalarla", ha abundado el consejero, toda vez que ha insistido en que en la provincia "llueve, pero no hay dónde guardar toda esa agua".

Por todo ello, el consejero ha reiterado que si la presa de Alcolea estuviera construida, "Huelva tendría almacenados más de 340 hectómetros en los últimos dos años" y de esa manera, según ha subrayado el consejero, "se solucionaría parte del problema del agua en Huelva", porque "aquí llueve, y si ese agua se almacena y se utiliza con raciocinio, respetando, por supuesto, el medioambiente, el problema del agua en Huelva estaría solucionado".

Al respecto, Fernández-Pacheco ha asegurado que, tras las últimas conversaciones con representantes del Gobierno de España, su reflexión era que "ya está bien", porque "llevamos toda la vida hablando de la presa de Alcolea" y a Huelva "se merece que le digáis la verdad, o sea, que si se va a hacer, y si no, pues decidlo ya y empezamos a buscar alternativas".

"La presa de Alcolea es una de esas historias que se viene repitiendo década tras década en Huelva y que al final incide directamente en esa sensación de desapego que muchos onubenses han tenido respecto al resto de administraciones, tanto autonómica como nacional. Porque un político en Huelva, hablando de la presa de Alcolea, cada vez tiene menos credibilidad", ha enfatizado.

Asimismo, ha señalado que esta infraestructura "se paralizó por parte del Gobierno actual", pero es una presa que "tiene proyectos, convenios, financiación, y lo que es más importante, declaración de impacto ambiental aprobada". "Lo tiene todo. Lo único que hace falta es actualizar el contrato y empezar la obra", ha añadido.

"La postura de la Junta de Andalucía no puede ser más generosa y flexible. Nosotros hemos dicho al Gobierno de España que si quieren seguir con el plan establecido, cofinanciación al 50%, perfecto, ahí estaremos. Si queréis que la obra la ejecute la Junta manteniendo la financiación, pero no ser vosotros quienes lideréis el proyecto, lo hacemos nosotros. Si no queréis saber nada de la presa de Alcolea, no pasa nada, calculamos cuántos recursos económicos, los ponéis en marcha en otros proyectos de Huelva, y la hacemos nosotros", ha explicado antes de lamentar que "no ha habido respuesta" del Gobierno.

Por otro lado, el consejero ha indicado que "la primera ley que aprobó Pedro Sánchez como presidente del Gobierno fue la que contemplaba las infraestructuras hídricas necesarias para Huelva", pero "sorprendentemente", con el desdoble del túnel de San Silvestre, "aparecen noticias contradictorias, que si se desdobla, pero la capacidad va a ser exactamente la misma, que si la primera piedra es inminente, pero ya casi ha pasado un año y no sabemos nada". "Vuelvo a lo mismo, ya está bien de que a Huelva se le prometa y luego nunca se le haga nada", ha enfatizado.

ACUERDO CON PORTUGAL

Por otra parte, en cuanto a los acuerdos sobre agua en la cumbre hipano-lusa de Faro, Fernández-Pacheco ha subrayado que están satisfechos porque "hay acuerdos", ya que "la incertidumbre a la que se sometan los regantes de Huelva de manera continua es bastante injusta" y "la gente tiene que saber a qué atenerse".

Tras incidir en que le hubiera gustado esta presente en la cumbre, el consejero ha dicho que hay pendiente una reunión para "concretar la letra pequeña", porque "todo el mundo quiere saber a qué se refiere el convenio cuando habla de años buenos o años malos; caudales ecológicos en el Guadiana, o qué cantidad de agua es la que realmente se va a poder incorporar".

"Es bastante curioso que cuando hablamos del agua que vamos a sacar del Guadiana, se habla de introducirla en una cuenca que es competencia de la Junta, pero esta no tiene ni idea. Es verdad que tenemos una reunión pendiente y el gobierno de Andalucía va a ser extremadamente respetuoso en el plano institucional, en tanto en cuanto entendamos que el acuerdo es bueno, con la letra pequeña incluida. Del mismo modo, pues seremos exigentes en el caso de que no lo sea. Lo importante es garantizar el agua para quien la necesita y eso es lo único que nos mueve", ha apostillado.

SECTOR DE LOS FRUTOS ROJOS

Por otra parte, el consejero se ha referido también al sector de los frutos rojos, destacando su "importancia" pero manifestando que desde "el propio presidente del Gobierno se hacía eco de una campaña orquestada desde fuera para dañar a los frutos rojos".

En este sentido, ha subrayado que "ningún miembro del gobierno de Andalucía jamás va a amparar a aquellos que infringen la ley", pero es que esa "no es la realidad de la agricultura en Huelva", ya que es "una agricultura responsable, que optimiza el recurso a agua como ninguna, y que aporta mucho valor añadido".

Así, Fernández-Pacheco ha subrayado que los frutos rojos ha generado "valor de 1.105 millones de euros", es decir, que "vuelve a batir récord", además de que "crea 100.000 puestos de trabajo y supone el sustento principal, de manera directa o indirecta, de cientos de miles de familias en Huelva".

AGRICULTURA Y PESCA

Por otro lado, sobre la actual PAC, el consejero ha señalado que "castiga a Andalucía", de hecho "lo entiende la Junta, Asaja, Coag, las cooperativas, Huelva, en definitiva, lo entiende todo el mundo menos el ministro". "Año tras año Andalucía ha ido perdiendo con la PAC, somos la primera potencia agrícola de España, uno de cada tres perceptores de la PAC es andaluz y cada año perdemos más de 100 millones de euros. La PAC es fundamental para sostener al principal sector productivo de nuestra tierra.

"Yo siempre digo que si queremos garantizar el relevo generacional está muy bien que apostemos por la modernización, que apostemos por la innovación, que demos recursos, ahora tenemos una convocatoria de 130 millones de euros para ello, pero lo primero que quiere una persona que quiere dedicarse a la agricultura, es que alguien le garantice que va a poder vivir de ello y para eso hace falta que la PAC responda a la realidad de Andalucía, cosa que ahora no sucede".

Por otro lado, el consejero ha subrayado que los pescadores "lo vienen pasando mal desde hace mucho tiempo", de hecho ha señalado que "70 barcos del golfo de Cádiz se van a ver afectados por las restricciones que van a acabar un mes antes de lo que estaba contemplado en el plan de gestión, el próximo 31 de octubre".

"Nosotros pedimos al Ministerio y a la Comisión, en primer lugar, que pongan en marcha las ayudas ya y que de cara a la próxima campaña se aporten los informes necesarios que recojan la realidad biológica y la realidad social para tomar decisiones correctas. No se puede trazar líneas de trazo grueso que al final son injustas para un sector que lo viene pasando francamente mal", ha abundado.