FestComarcasPhoto 2026 inaugura su séptima edición en El Campillo (Huelva) como sede de la fotografía contemporánea

FestComarcasPhoto 2026 inaugura su séptima edición y convierte El Campillo en punto de encuentro de la fotografía contemporánea. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Campillo (Huelva) acoge este fin de semana la séptima edición de FestComarcasPhoto. Durante tres jornadas, la localidad de la Cuenca Minera reúne a fotógrafos, artistas, profesionales, estudiantes y aficionados a la imagen en torno a exposiciones, talleres, encuentros y actividades abiertas al público, que acercan la creación contemporánea y la cultura visual al medio rural.

La inauguración celebrada este pasado viernes en el Centro Cultural Laura Luelmo contó con la participación del alcalde de El Campillo, Juan Carlos Jiménez Pineda; la diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero; y Juan Sande, en representación del colectivo We Are Photo, productor del festival, según ha informado la Diputación de Huelva.

La primera jornada incluyó el taller 'Una teoría del todo', impartido por el fotógrafo documental, editor y docente Juan Valbuena. La sesión abordó la construcción de relatos fotográficos y las conexiones entre territorio, viaje, memoria e imagen.

Por la noche se inauguró la exposición colectiva instalada en las calles de El Campillo, una de las señas de identidad de FestComarcasPhoto.

Las fotografías de Toni Amengual, Michele Cattani, Bego Antón, Ammar Yassir, Juan Valbuena y Xavier Mollà salieron de los espacios expositivos convencionales para encontrarse con el público en distintos puntos del municipio.

Los propios autores acompañaron el recorrido y compartieron las historias, los procesos y las ideas que hay detrás de sus imágenes.

La muestra reúne perspectivas diversas: las miradas críticas de Amengual; los territorios entre realidad y fantasía de Bego Antón; los relatos sobre desplazamiento y comunidades refugiadas de Ammar Yassir; el trabajo de Michele Cattani en África Occidental; las relaciones entre territorio, memoria y viaje exploradas por Juan Valbuena; y la fotografía artística y los procesos alternativos presentes en la trayectoria de Xavier Mollà.

La programación de este sábado combina formación, conferencias, encuentros con autores y propuestas participativas.

La jornada ha comenzado con la presentación de las actividades OFF, entre las que figuran el servicio de revelado analógico de NadaCarrete, los retratos con cámara minutera de La Platera, la librería especializada Railowsky y el taller de antotipia de Gema Galán.

A estas propuestas se suma este año un taller de cámaras estenopeicas a cargo de Javi Salvalle.