Gaviño (PSOE) dice que trabajan para que el AVE llegue a Huelva pero al Algarve "no depende" solo del Gobierno

HUELVA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha señalado este viernes que su formación "trabaja" en el Parlamento para que el AVE llegue desde Sevilla a Huelva, pero ha incidido en que el PP "ha convertido" una respuesta del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en "un agravio a Huelva" cuando, ha apuntado, que la alta velocidad llegue a Algarve "no depende solo del Gobierno de España" sino "también del interés del portugués, en manos de la derecha".

Así lo ha manifestado Gaviño a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en la que ha subrayado que el PSOE planteó al Gobierno andaluz "que declare de interés la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva, para que, de forma negociada, ambos gobiernos pongan todo lo que tienen en su mano para conseguir que eso sea una realidad", remarcando que el Gobierno central "no ha rechazado este proyecto".

"Y eso es lo que pedimos, que todo el mundo trabaje en esta línea, porque los socialistas de Huelva tenemos muy claro que eso es de especial interés para Huelva y para los ciudadanos. Y vamos a estar reclamándolo y luchando siempre para ello", ha remarcado.

En esta línea, ha manifestado que "no entiende" que el ministro "no haya recibido" a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, a la que ha reprochado que "no muestre tanto interés" en acudir al Parlamento andaluz a "escuchar" las preguntas que se hacen en este sentido, por lo que ha invitado a Miranda a "acudir y escuchar todas las preguntas que hacemos los parlamentarios de Huelva". "Cuando quiera, Sevilla es más cerca, no tiene que ir hasta Madrid y volver. Es menos tiempo y menos gasto", le ha espetado.

"Eso es lo que hemos venido haciendo también con el Gobierno de España. Pedirles que se mejoren las infraestructuras ferroviarias de nuestra provincia. Hemos conseguido que se aumenten durante este verano las líneas de conexión con Madrid y que esos aumentos no se cierren después de verano, que permanezcan. Y, además, seguimos luchando por lo que es un proyecto más a largo plazo, que es el AVE", ha manifestado.

Al respecto, el socialistas ha apuntado que han reclamado esas cuestiones, "pero sin renunciar a una imprescindible mejora, que es lo que hemos conseguido con el Gobierno de España, de acometer una mejora de la línea, la conexión Huelva-Sevilla, con trenes de calidad, con trenes fiables, con horarios que se cumplen, con trenes que nos lleven y nos traigan en menos de una hora. Una conexión que nos permita llegar a Sevilla y conectar desde allí a cualquier parte del mundo. Eso como objetivo a corto plazo y seguir luchando por el objetivo a largo plazo de que el AVE llegue hasta Huelva", ha dicho.

De otro lado, Gaviño ha señalado que el Gobierno "no rechaza" la creación de esta línea, pero que la pregunta formulada por la diputada popular Bella Verano al ministro en el Congreso era que "si iba a fomentar la línea de AVE Sevilla-Huelva-Faro" y que Puente "contestó que el Gobierno de Portugal, ahora en manos del partido de la derecha, había puesto este proyecto en cuarto lugar de interés.

"Por tanto, eso no es una respuesta que demuestre una falta de interés del Gobierno de España. Ha manifestado que es imposible realizar una línea transnacional cuando uno de los gobiernos, en este caso el de Portugal, ha relegado a última posición el interés en este proyecto. Esa es la realidad de lo que se produjo en el Congreso", ha remarcado.

Por ello, Gaviño ha lamentado que "se ha querido convertir esta respuesta en un agravio a Huelva" y "no lo es en ningún caso" porque "no es la fórmula del Gobierno, ni los socialista lo vamos a consentir", pero "tampoco vamos a entrar en el juego mediático". "Quien quiera hacer ruido con este tema que siga haciéndolo. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir trabajando para conseguir cosas para Huelva", ha concluido.