El gobierno municipal insiste en que hay una "deuda" que "compromete" financieramente al Ayuntamiento de Huelva

HUELVA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El teniente alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, ha insistido este lunes en que el anterior equipo de gobierno "ha hecho uso de 25 millones de euros de adelanto" del Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial que es "como pedir un préstamo" y que es algo que "no tiene más vueltas de hoja", por lo que "ahora hay una deuda que hay que pagarle a ese 'banco'", así como que "también existen más de cinco millones de euros en premios de cobranza que no están contabilizados".

Así lo ha manifestado Muñoz a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, señalando que esta "colaboración" de la Diputación Provincial a través del Servicio de Gestión Tributaria con el Ayuntamiento de Huelva en "estos últimos ejercicios, compromete financieramente a este Ayuntamiento a partir de ahora".

"Lo que pasa es que si le pides un préstamo a un banco y te endeudas consta en contabilidad y, por lo tanto, tienes que reflejar el gasto y ellos pues no lo reflejan. Van pidiendo, le ha hecho de banco, en este caso, la Diputación Provincial a través del Servicio de Gestión Tributaria y ahora hay una deuda que hay que pagarle a ese banco, a ese ente financiador y lo paga quien se hace cargo del gobierno municipal", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que ahora "tendremos que ver cómo podemos afrontar esa deuda que no aparece en los presupuestos", algo considera que "es un elemento objetivo", así como ha indicado que "en la propia contabilidad estos años hay un premio de cobranza" que "se estipula por parte del Servicio de Gestión Tributaria" según la que "hay que pagarles unas determinadas cantidades por la gestión que llevan a cabo", algo que "tampoco se ha contabilizado como gasto".

"Ese premio de cobranza tendremos que contabilizarlo nosotros como gasto en siguientes presupuestos y eso significa una reducción de nuestro presupuesto. En un presupuesto municipal hay que equilibrar ingresos y gastos. Si hay gastos que no se han contabilizado en ejercicios anteriores y nosotros los contabilizamos ahora, significa que no podemos gastar esa partida, que la tenemos comprometida. Y ahora también existen más de cinco millones de euros en premios de cobranza que no están contabilizados", ha enfatizado.

Con respecto a la factura "impagada" de las luces de la Navidad del año pasado, Muñoz ha apuntado que "es un tema claro" ya que "existe un contrato que está firmado" y "lo que dice el pliego es que la iluminación navideña es 1,2 millones de euros y ellos han certificado una deuda de 1,7 millones de euros. Por lo tanto, hay un sobrecoste de más de 400.000 mil euros". "Eso es impepinable y pueden hacerse las trampas al solitario, pero es así, es un elemento objetivo, está certificado por los técnicos y tampoco hay mucho más debate".

De otro lado, en cuanto al tiempo medio de pago a proveedores, el concejal de Economía y Hacienda ha subrayado que el de octubre de 2023 "probablemente sea el más bajo de la historia de este Ayuntamiento", con 7,83 días" y que, aunque "había muchísima deuda contabilizada de años anteriores que se ha limpiado en estos últimos meses", se ha podido "reducir mucho" y "se ha bajado el promedio".

FINANCIACIÓN PARA LAS OBRAS

Con respecto a la financiación de las obras, Muñoz ha explicado que tienen "compromisos de obras para el año que viene que no tienen ninguna financiación", por lo que "se tiene que hacer con recursos propios del ayuntamiento" ya que "no se van a recibir fondos Next Generation o de otro tipo porque ya se recibieron".

"Y no se van a pagar con remanente tesorería porque la corporación anterior agotó de manera completa casi nueve millones de euros en un periodo de tiempo pequeño y, por lo tanto, no podemos financiarla con esa cantidad ni podemos financiarla con entidades bancarias porque tenemos copada la financiación precisamente porque, entre otras cuestiones, computa como deuda lo que se le debe al Servicio de Gestión Tributaria, y eso limita la posibilidad de financiarnos también con entidades financieras", ha manifestado.

A este respecto, ha resaltado "existen muchísimas obras comprometidas, que totalizan casi siete millones de euros, que este Ayuntamiento las va a tener que asumir con sus recursos ordinarios", criticando que "la anterior corporación tuvo la suerte de pagar la mayoría de las obras que se han producido en estos últimos tiempos con fondos europeos, con remanentes de tesorería y con otro tipo de recursos de los que nosotros ahora mismo no disponemos" pero que "el compromiso está adquirido porque las obras están ya adjudicadas y, por lo tanto, se tienen que ejecutar".

"Pero si el año que viene nosotros no recogiéramos eso en el presupuesto, se paralizarían las obras, lo cual no va a ocurrir porque lo vamos a recoger. Pero se produciría un parálisis si nosotros no atendemos a eso con recursos propios. Y el que tú atiendas tantos gastos de obras con recursos propios y ordinarios significa que otras cosas se quedan temblando", ha concluido.