González (PP) asegura que Huelva está "mucho peor" que hace cinco años en cuanto a infraestructuras

HUELVA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha lamentado que la provincia se encuentre en una situación "mucho peor" que hace cinco años en cuanto a infraestructuras, por lo que ha lamentado la "pasividad" de los dirigentes del PSOE provincial que "no son capaces de alzar la voz por el bien de esta provincia".

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente popular ha mostrado "mucha decepción" por todo lo relacionado con las infraestructuras de la provincia o "ausencia de ellas", toda vez que ha expresado que le llama "poderosamente" la atención "la pasividad" de los dirigentes políticos del Partido Socialista, que, a su juicio, "no son capaces de alzar la voz por el bien de la provincia".

"Yo me conformaría con estar igual que hace cinco años, con respecto a las obras que necesita esta provincia, porque estamos mucho peor. Es que hace cinco años, había fechas concretas por parte del Gobierno de Rajoy para que llegara el AVE a Huelva, pero Sánchez se conforma con que llegue en el 2050", ha aseverado.

Ante ello, el popular ha asegurado que "ni el PP ni la alcaldesa de Huelva ni el presidente de la Diputación ni el presidente de la Junta se conforman", por lo que "vamos a pelear por conseguir las infraestructuras que necesita Huelva".

Así, González ha criticado que "no solo estamos peor con el AVE", sino "también con el aeropuerto", ya que hace cinco años "había una declaración de Interés General del Estado y ahora han anunciado que la van a revocar", pero "intentan justificar lo injustificable".

"Por tanto, el Gobierno de Sánchez ya no solo no come, sino que no deja comer, porque no solo no invierte en nuevas infraestructuras, sino que tampoco en la mejora de las vías de comunicación, como la autovía Huelva-Ayamonte o en las nacionales que son tercermundistas, y nos estamos jugando la vida aquellos que estamos todos los días usando estas carreteras para trabajar", ha aseverado

Ha reprochado también al Gobierno central que "tampoco invierte en infraestructuras hidráulicas", pese a que "estaba la Ley del Trasvase aprobada cuando llegó Sánchez", por lo que ha insistido en que "no solo no invierten, sino que intentan mentirnos".

Se ha preguntado que "dónde están tantos anuncios y fechas concretas para el inicio de las obras del desdoble del túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea o el canal de Trigueros", que son "infraestructuras imprescindibles para el futuro económico de esta provincia", es decir "ni están ni se les espera".

IBERDROLA

Asimismo, González ha incidido en que a Huelva van a llegar "proyectos potentes" relacionados con el hidrógeno verde y la transición energética, por lo que ha lamentado que el Gobierno "no solo no apueste ni invierta en esta provincia, sino que no deja invertir a los que quieren hacerlo".

Así, el popular ha señalado que "al igual que con el aeropuerto ocurre con el proyecto de Iberdrola, personas con dinero privado que vienen a invertir, a crear posibilidades y no se les permite que vengan a crear empleo y riqueza en esta provincia".

"Ya no entramos en políticas de índole general, como puede ser la amnistía y que estén favoreciendo a otras comunidades autónomas en detrimento de nuestra comunidad autónoma, sino que hablamos simplemente de inversiones. Por tanto, me asombra y me encantaría que los diputados y senadores del PSOE comparecieran a decir qué ocurre con el AVE, con el aeropuerto, con Alcolea, con el desdoble del túnel de San Silvestre, con nuestras carreteras o con Iberdrola", ha aseverado.

Al respecto, el presidente de los populares onubenses ha manifestado que la provincia "tiene las mayores potencialidades y los mayores recursos naturales que puede tener una provincia, los mayores de toda España", pero "para beneficiarnos de ello necesitamos el apoyo de las administraciones".

"Yo he retado en infinitas ocasiones a la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, a un debate público, ella y yo, para que nos cuente lo que ha hecho Pedro Sánchez por esta provincia en los últimos cinco años y yo contar lo que ha hecho Juanma Moreno por esta, sin ningún tipo de miedo, con nombres y apellidos, con dinero contante y sonante. Es que yo me avergüenzo del Partido Socialista que tiene la provincia y los ciudadanos también se están avergonzando del PSOE que hay en esta provincia, porque ya no creen en los políticos que nos dan la cara", ha finalizado.