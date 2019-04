Hermoso (Cs) aboga por facilitar el relevo generacional "que dé estabilidad a las empresas"

Publicado 16/04/2019 15:08:49 CET

HUELVA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) al Congreso de los Diputados por Huelva, Carlos Hermoso, ha mostrado su preocupación por la situación de la comarca del Condado y, en particular, por la producción vitivinícola, mientras ha explicado que su formación aboga por facilitar el relevo generacional, "que afecta no sólo a las empresas sino también a las explotaciones agrarias, como ya se ha hecho en la Junta, suprimiendo el impuesto de sucesiones y de donaciones para que este traspaso no sea una soga al cuello de los herederos".

Acompañado por la candidata al Senado María Ponce y los candidatos de Cs a la Alcaldía de La Palma del Condado, Ignacio Ramírez, y de Bollullos Par del Condado, José Antonio Rodríguez, Hermoso ha visitado este martes la Bodegas Rubio de La Palma, "un referente en nuestra provincia de la apuesta por la calidad, de una empresa familiar que ha sabido consolidarse a lo largo del tiempo pero que, además, apuesta por la innovación, lanzando al mercado nuevos productos".

En una nota de prensa, el candidato del partido naranja ha incidido en "la apuesta firme de Cs por las infraestructuras hídricas, importantísimas para el riego de las cosechas, una preocupación fundamental en la zona", que, como el desdoble del túnel de San Silvestre o la presa de Alcolea, "tienen una incidencia decisiva en el empleo y en la consolidación del tejido productivo agrario y el relacionado con el vino en la zona del Condado, que debe seguir creciendo porque es marca Huelva".

Igualmente, para acabar con el desempleo, ha indicado que Cs apuesta también por la innovación y por adaptar la formación, "tanto de la FP Dual como la universitaria a la demanda".

"Tiene que haber títulos propios que respondan a las necesidades de las empresas. Debemos ser ágiles y flexibles respondiendo a la demanda. Nuestros jóvenes deben poder formarse para trabajar. La tasa de paro juvenil en Hueva es inadmisible", ha añadido Carlos Hermoso.