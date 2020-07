Hinojos (Huelva) suspende la Recogida de las Yeguas y por segundo año el ganado permanecerá en la marisma

HINOJOS (HUELVA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Recogida de las Yeguas en Hinojos (Huelva), una de las tradiciones más señeras de la provincia que se celebra a principios de septiembre, no se podrá celebrar este año dada la situación sanitaria excepcional generada por la pandemia del Covid-19, de manera que por segundo año consecutivo el ganado permanecerá en la marisma.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, las faenas ganaderas que se realizan en la Recogida de las Yeguas sí se llevarán a cabo, puesto que son obligatorias para el control y salud del ganado.

El día natural de estas tareas hubiese sido el 5 de septiembre pero ante la excepcionalidad y la previa autorización del Espacio Natural de Doñana y el Ayuntamiento de Hinojos, los cuatro colectivos ganaderos con animales en la Marisma Gallega se han puesto de acuerdo para cambiar la fecha de trabajo. Finalmente se reunirán el 22 y 23 de agosto en la finca municipal de Hinojos, donde se realizarán las faenas propias de cuidado y tratamiento del ganado salvaje.

La Asociación Ganadera Marismeña de Hinojos, la Asociación de Yegüerizos Vetacarrizosa, la Cooperativa Ganadera de las Marismas de Hinojos y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado de Almonte son las cuatro entidades que se reunirán en la marisma hinojera, atendiendo a las medidas de seguridad debido la situación sanitaria excepcional.

De este modo, y durante todo ese fin de semana de agosto se realizarán las tareas propias como selección del ganado, recuento, separación de los potros de sus madres, colocación de microchips, las labores de tusa, entre otras.

Así, se trata del segundo año consecutivo que la Recogida de las Yeguas se ve afectada por situaciones complejas ya que, este año se suspende por la Covid-19, mientras que en 2019 no hubo acuerdo entre el Ayuntamiento y las tres asociaciones de ganaderos de la localidad. Igualmente, solo se llevó a cabo las faenas ganaderas en la Marisma de Hinojos pero no se realizó el traslado de las yeguas y, por consiguiente, no culminó con la impactante entrada por las calles del municipio.

En este sentido, el ganado tampoco permaneció en el Recinto Ganadero durante las Fiestas Patronales para su exposición y venta, y en esta ocasión tampoco lo podrán hacer, a pesar de que este era un año muy esperado con el estreno de los nuevos encerrados de dicho recinto, los cuales tendrán que esperar un nuevo año para su inauguración y disfrute.

FIESTAS PATRONALES

Del mismo modo, la Mancomunidad del Condado de Huelva ha comunicado la suspensión de todas las ferias de la comarca, y entre ellas la de Hinojos. Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Valle junto a la celebración de la Recogida de las Yeguas.

"Una decisión dura para vecinos y ganaderos pero acertada al saber que el principal objetivo es la salud de todos", ha remarcado el presidente de la Mancomunidad del Condado y alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel.

En este sentido, el Ayuntamiento de Hinojos ha decidido realizar un cambio en el día de festivo local que aún tenían por disfrutar. El lunes 14 de septiembre, corresponde al lunes post feria se sustituirá por el viernes 4 de diciembre, "con el objetivo de alargar el puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción", ha explicado la concejal de Festejos, Alejandra Paricio.

Una decisión que ha sido consensuada y aprobada en el último pleno ordinario, celebrado el pasado 25 de junio, ya que el cambio de fecha tiene como fin aprovechar estos días festivos a medida que lo permita la nueva normalidad.