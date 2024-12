Huelva celebra en febrero el I Congreso del Misterio con "especial protagonismo" a los "enigmas" de la capital

HUELVA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, acompañado por el coordinador del evento, Antonio Pineda Pinzón, ha presentado este miércoles en rueda de prensa el I Congreso del Misterio de Huelva, y donde "profesionales de reconocido prestigio" desgranarán "enigmas de todo tipo, con especial protagonismo para los relacionados con la capital y su historia".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en la que ha apuntado que el concejal ha explicado que "durante estos dos días la capital se convertirá en el epicentro de los enigmas y misterios a través de un congreso que pretende satisfacer la constante demanda e interés suscitada por la sociedad sobre la temática misteriosa".

El edil ha señalado que, "concretamente, en este congreso se tratarán temas tan relevantes como la vida más allá de la muerte o las experiencias cercanas a la muerte, el espiritismo a través de la historia, enigmas históricos como la relación de Colón con los templarios, los avistamientos de ovnis desde la antigüedad, y algunos de los misterios que desde siempre han sobrevolado la historia de Huelva, como la ciudad perdida de Tartessos y su nexo de unión con la Atlántida".

En este sentido, el organizador del evento, Antonio Pineda, ha puesto el foco en el "protagonismo" que van a tener los misterios onubenses, "ya que no hay ningún lugar en el mundo que esté exento de misterios, de enigmas, y Huelva no va a ser menos, porque hay dos partes bien distintas, una es la historia y otra es la ciencia, y en relación a ambas, Huelva no está exenta de ninguna de las dos, es decir, si miramos atrás, tenemos muchísimas historias que contar, ya no ocultas, pero sí desconocidas por el gran público".

Como ejemplo, el organizador del evento ha hecho alusión a la leyenda de Tartessos, que se abordará en una mesa redonda, "porque gracias a los últimos hallazgos arqueológicos, tanto dentro como fuera de la capital, podemos ver cómo la ciudad de Tartessos puede ser una nueva Troya, ciudad sobre la que mucha gente estuvo investigando y murieron pensando que era una leyenda, hasta que se descubrió que Troya fue una realidad; pues a la ciudad perdida de Tartessos le está pasando casi lo mismo que a Troya, ya no son evidencias, ya son pruebas que nos llevan a pensar que realmente existió".

Finalmente, ambos han animado a los onubenses y a los foráneos a participar en este "interesante y novedoso" congreso, "en el que vamos a poder disfrutar del saber y conocimiento de un importante abanico de profesionales de reconocido prestigio".

Así, han explicado, van a impartir sus ponencias "personas tan relevantes" como los escritores Aldo Linares o Enrique Echarraza, ambos colaboradores del programa 'Cuarto Milenio'; Luis Miguel Domínguez, divulgador y naturalista; Mariano Fernández Urresti y Jesús Callejo Cabo, ambos historiadores e investigadores; Juan Gómez, del programa nueva dimensión, y Miguel Blanco, del programa radiofónico 'Espacio en Blanco'.

A parte de las diferentes ponencias y mesas redondas en las que se van a abarcar todos los temas mencionados anteriormente, el congreso incluye un espectáculo de magia, mentalismo e ilusionismo de la mano de Enrique Echazarra, dentro de la conferencia 'magos y psíquicos, la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo'.

También se grabarán y emitirán en directo desde Huelva algunos de los podcast más descargados y escuchados, como el programa de Radio Nacional 'Espacio en Blanco', que coincidiendo con su especial 40 aniversario, hablará sobre la cultura del misterio en la ciudad.

Todos aquellos interesados en participar podrán adquirir su entrada a un precio de 30 euros a partir de este jueves 19 de enero, desde la web www.entradas.huelva.es; o en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de lunes a viernes, de 11,00 a 13,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas.