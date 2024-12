Huelva Riega cree que el Gobierno "no quiere hacer la presa de Alcolea, a pesar de que protegería Doñana"

HUELVA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Huelva Riega, Fernando González, se ha mostrado convencido de que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) tiene "una idea muy clara" de "no hacer la presa de Alcolea, sea como sea", porque es "una cuestión ideológica" y asegura que esto va incluso "en contra hasta de sus propios intereses, porque la presa garantizaría el trasvase a la cuenca del Guadalquivir, que tiene como objetivo proteger el acuífero del Parque Nacional de Doñana".

Así lo ha manifestado González en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado que "aún con todo no quieren hacer la presa" y que "prefieren no tener agua en el acuífero de Doñana que hacerla" porque, a su juicio, "pone por delante intereses del ecologismo dogmático".

"Además, muchas veces con la colaboración de gente de Huelva, incluso de la universidad, que tienen intereses particulares en cuanto a la restauración de la cuenca del río Odiel, y que en contra de los intereses de Huelva dicen que el agua que se embalsaría en la presa de Alcolea no tendría la calidad adecuada", ha añadido.

El presidente de Huelva Riega ha señalado que, con ello, el Gobierno "no protege los intereses de los ciudadanos que están aguas abajo o en las riberas ni las propiedades" y que "tienen metido en la cabeza que no hay que hacer presas". "Es una cuestión ideológica, nada más", ha afirmado.

Al respecto, ha lamentado que "esa ideología perjudica a la agricultura intensiva de Huelva, que no es una superagricultura" ya que "estamos hablando de que la superficie dedicada a la agricultura intensiva de la provincia es el 5% de la superficie de la provincia" cuando "hay provincias como la de Sevilla que están en torno al 20% de su superficie total", por lo que cree que el Ministerio "juega con nosotros y nos cuenta cuentos chinos" y que esto es "una discriminación a la provincia de Huelva".

En este punto, se ha referido a otros sectores y proyectos para lo que el agua "es fundamental" y ha subrayado que "no habrá hidrógeno verde si no está asegurado el suministro de agua" porque para producir hidrógeno verde "hace falta agua" y ahora mismo la provincia "no tiene agua".

"Demostrado está que llevamos ya dos años en estado de sequía, a pesar de que está lloviendo la media de precipitaciones de siempre", ha dicho antes de mostrar su "preocupación" por "la contradicción de este ministerio y hasta dónde nos va a llevar una ideología dogmática intransigente y que no pisa la realidad", ha concluido.