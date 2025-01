Huelva Riega espera que haya moratoria sobre Bocachanza debido a "las limitaciones de las instalaciones"

HUELVA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Huelva Riega, Fernando González, ha señalado que el acuerdo sobre el bombeo del Bocachanza que se gestó en la XXXV Cumbre Hispano-Lusa de Faro en octubre es "insuficiente y arbitrario" porque "se ha tomado sin contar con los usuarios ni con las limitaciones de la estación de bombeo", por lo que han solicitado un moratoria hasta que "haya una instalación preparada para las nuevas especificaciones".

Así lo ha manifestado González en declaraciones a Europa Press, en las que ha criticado que ellos, como usuarios del agua, "no han sido consultados en nada nunca sobre este acuerdo", por lo que, lo ha calificado de "arbitrario", ya que, a su juicio, ha consistido en "fijar un caudal ecológico del río Guadiana, en su tramo que va desde la presa de Alqueva hasta su desembocadura".

Al respecto, ha insistido en que es "un acuerdo entre los dos gobiernos, aunque no se sabe quién ha influido más en que ese caudal sea tan grande", pero que, además, "no tiene ninguna base científica", ya que "no se ha estudiando el cálculo de cuál es el caudal ecológico del río Guadiana en ese tramo y ni hay una conclusión concreta".

"Si se dice que el Guadiana tiene que tener un caudal tan grande, pues le queda muy poco para repartir entre los usuarios del agua en Portugal y en España. Es decir, quedan 90 hectómetros, de los cuales 30 son para Portugal y 60 son para España", ha indicado.

Además, establece tres regímenes de uso y volúmenes: seco (30 hm3); intermedio (60 hm3); y húmedo (sin límite de hectómetros, llegando hasta donde Huelva pueda bombear). "Éramos pobres, porque ya teníamos una cuenta deficitaria, pues ahora en vez de 70 se nos queda en algo más de 40 hectómetros cúbicos al año, por lo que nos quitan 30 más. Por lo que es un mal acuerdo", ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que "lo peor" es que se ha establecido que "no se puede bombear durante cinco meses al año, los que van de mayo a septiembre", pero "la instalación de bombeo no está pensada para trabajar siete meses de doce, sino que está pensada para trabajar todo el año", ya que "actualmente la estación de bombeo es capaz de bombear 70 hectómetros cúbicos aproximadamente en doce meses", por lo que con las nuevas especificaciones "hay una limitación técnica".

En este sentido, González ha subrayado que le han pedido al Ministerio para la Transición Ecológica, ya que "ha hecho un acuerdo tan especial y que la estación de bombeo que existe actualmente no es capaz de amoldarse a los criterios y a las especificaciones del acuerdo", hasta que no haya una instalación que sea capaz de adaptarse a estas exigencias, que lo tendría que hacer el Ministerio, que dé una moratoria y que se pueda seguir bombeando como hasta ahora".

"Nosotros hemos hablado de este tema con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es la persona que más activamente ha estado presente en las negociaciones del acuerdo entre Portugal y España y nos ha dicho que e veía lógica nuestra demanda y que no cree que hubiese ningún problema, porque también los portugueses es muy posible que tengan que pedir una moratoria para adaptarse al convenio de Albufeira, pero no tenemos nada oficial. Hemos pedido una reunión con la ministra, que como sabe apenas hace un mes que lleva en el cargo, para exponerle esto y para que tengamos un respaldo oficial para poder seguir bombeando", ha manifestado.

DESDOBLE DEL TÚNEL DE SAN SILVESTRE

Por otro lado, preguntado sobre el desdoble del túnel de San Silvestre, González ha indicado que, "al contrario de la presa de Alcolea", esta es una obra que "no va en contra de la ideología del Ministerio para la Transición", ya que es una actuación que "viene a sustituir o a complementar el túnel antiguo, que ahora mismo es la arteria por la que pasa el 80% del agua que se consume en la provincia, y que fue construida en los años 70, y dada la demanda que hay, no tiene ningún tiempo para poderse hacer ninguna obra de mantenimiento".

"El Ministerio cuando se le planteó esta obra se dio cuenta de que había un riesgo enorme de que el túnel antiguo colapsase y dejase a la provincia sin agua al 80% de sus poblaciones, a la agricultura y a la industria. Ahí es donde se plantea el hacer el desdoble", ha explicado.

En este sentido, el presidente de Huelva Riega ha indicado que ese desdoble se hace en base a "un proyecto ya existente encargado por la Junta de Andalucía hace ya muchos años y se licita", pero, según ha señalado, "la empresa lógicamente antes de empezar a trabajar hace sus prospecciones para ver cómo es el terreno y se da cuenta de que el proyecto es bastante deficiente y que el presupuesto que con el que se quiere ejecutar la obra no alcanza a cubrirla y le dice al Ministerio que necesita ampliar el presupuesto".

"De ahí que el Ministerio y la adjudicataria de las obras están intentando llegar a un acuerdo. Aunque la voluntad del Ministerio, según nos ha dicho el propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, es hacer el túnel cueste lo que cueste. Por lo que es cuestión de tiempo que se ponga de acuerdo el Ministerio y la empresa constructora y empezarán las obras en cuanto lleguen a un acuerdo", ha abundado.

CANON DEL AGUA

Por otro lado, preguntado por la subida del canon de agua en Andalucía, el presidente de Huelva Riega, ha explicado que el agua "tiene un coste, es lo que todo el mundo llama el canon", pero "ahí van muchas cosas", ya que "se incluyen los gastos que tiene la Administración para gestionar todas las infraestructuras que acaban en que salga agua por el grifo".

"Otro coste también es que hay que amortizar las obras, porque cuando hablamos de que nos hagan la presa de Alcolea es gratis, y no es así. El Estado va a pagar la obra, pero al final los que la pagan son los usuarios en relación con el volumen que consumen. Entonces, eso es el canon y se calcula en base a los datos que ellos tienen", ha señalado.

Sin embargo, según ha indicado, el canon "llevaba sin tocarse, sin regularizarse y sin mirarse, ni siquiera si estaba bien o estaba mal, desde hace diez o doce años". Es decir, la Junta de Andalucía, "tanto del signo que gobernaba hace una década como en los últimos años, no habían tocado ese asunto, lo hicieron el año pasado y lo pusieron al día" y "lógicamente, después de tantos años hay una subida".

"Lo malo es que este año lo han vuelto a tocar y resulta que vuelve a haber una subida apreciable. Entonces, la pregunta por los usuarios es si el cálculo del año pasado estaba mal o es erróneo el de este. Nadie nos lo explica, no hay una auditoría que nos lo justifique y la verdad que a uno le preocupa que después de tantos años haya una subida del cánon y el año siguiente vuelva a haber otra subida. Eso quiere decir que una de las dos veces estaba mal calculado, o la dos. Por lo que la administración debería ser más transparente en cuanto a los gastos que hace y no decir cuánto cuestan, sino decir por qué gasta ese dinero", ha concluido.