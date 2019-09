A información pública el informe para declarar tres masas de agua de Doñana en riesgo de no alcanzar el buen estado

Publicado 20/09/2019 12:55:08 CET

HUELVA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha sacado a información pública toda la documentación correspondiente para la declaración como 'en riesgo de no alcanzar el buen estado' para tres masas de agua subterránea de la zona de Doñana: Almonte, La Rocina y Marismas.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en su reunión de 21 de febrero de 2019, acordó iniciar el proceso para las declaraciones de las masas de agua subterránea (MASb) en situación de riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo y/o químico, teniendo en cuenta la legislación en materia de aguas. En concreto, las masas de Almonte, Marismas y La Rocina están en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y ésta última contempla también el no alcanzar el buen estado químico.

Así, tal y como adelantó la Cadena SER, este jueves se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de la CHG sobre esta declaración, de manera que el periodo de información pública empieza este viernes, es decir un día después de la publicación en el BOE, y habrá un periodo de dos meses para presentar las alegaciones.

Hay que recordar que la Directiva Marco del Agua (DMA) fijaba para el horizonte 2015 la consecución del buen estado de las masas de agua subterráneas de las cuencas europeas. No obstante, en aquellas en las que no fuera posible alcanzarlos, la normativa admitía la posibilidad de establecer excepciones en el plazo de 2021-2027, además de exigir la toma de medidas necesarias para cumplir los objetivos medioambientales previstos. Éste es el caso de las masas La Rocina, Almonte y Marismas, recogidas como tales en el Plan Hidrológico vigente (2016-2021) y en su actual revisión, para el horizonte 2021-2027.

La CHG ha sostenido que esta decisión se toma ante "la evidencia de que existe un importante riesgo", deducido de la información analizada tanto en los informes de seguimiento de los acuíferos de Doñana como en los trabajos realizados durante la elaboración de los documentos iniciales del tercer ciclo de planificación de "no alcanzar los objetivos ambientales en 2021 ni tampoco en 2027". Así, se trata de establecer una herramienta para evitar cualquier deterioro adicional en dichas masas de agua.

En el documento la CHG argumenta que "en caso de no aplicar medidas y mantenerse las presiones que provocan el mal estado cuantitativo, existe el riesgo de no alcanzar el buen estado en el plazo establecido".

Por ello, una vez finalizado el proceso de información pública se iniciará la contestación de las alegaciones, si las hubiere. Posteriormente se elaborará la versión definitiva incorporando las observaciones y sugerencias aceptadas, y la junta de gobierno de la CHG procederá a la declaración correspondiente.

Asimismo, en el plazo de seis meses desde la declaración, se deberá constituir una comunidad de usuarios de aguas subterráneas (CUAS) de cada masa de agua subterránea. Previa consulta de las CUAS, se realizará la aprobación de la junta de gobierno en un plazo de un año desde la declaración de un programa de actuación para la recuperación del buen estado.