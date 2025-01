Interrumpida por acumulación de agua la circulación de trenes entre San Juan del Puerto y Niebla (Huelva)

HUELVA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif ha informado este lunes que se ha interrumpido la circulación entre San Juan del Puerto y Niebla (Huelva), perteneciente a la línea férrea Huelva-Sevilla por acumulación de agua en la infraestructura, aunque Renfe ha confirmado que esta incidencia no ha afectado por el momento a ningún servicio.

Así, según ha indicado Adif en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, la entidad ha informado de la interrupción de la circulación poco antes de las 16,00 horas debido a las continuas lluvias que han caído en la provincia de Huelva, que desde las 15,00 horas se encuentra en alerta naranja por fuertes precipitaciones en todo el litoral onubense.

No obstante, Renfe ha confirmado a Europa Press que esta incidencia "no ha afectado a ningún tren", ya que "no había ninguno en circulación" en el momento en el que ha producido la interrupción.

Sin embargo, la entidad ha informado que el primero tren previsto en circular tras la incidencia es el Intercity Huelva-Madrid a las 17,50 horas, con salida desde Huelva, por lo que Renfe está preparado un posible servicio alternativo por si a esa hora la incidencia no estuviera resuelta.