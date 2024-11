Irma Soriano visita el Centro de la Comunicación de Huelva y muestra su orgullo de ser "una chica Hermida"

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La popular presentadora y comunicadora, Irma Soriano, ha visitado este miércoles por primera vez el Centro de la Comunicación Jesús Hermida y ha impartido una charla cargada de recuerdos de sus inicios junto al comunicador. En la misma, ha reflejado su especial vinculación con el periodista y ha asegurado sentirse "muy orgullosa de ser una chica Hermida, porque de él aprendí todo".

Soriano ha comenzado el encuentro titulado 'De chica Hermida al Caso de Ana Orantes' recordando sus comienzos en el mundo de la televisión, que vinieron de la mano de Hermida. "Jesús me fichó por una casualidad, al coincidir en TVE quise ir a saludarlo, pero me dijeron que me presentara a una prueba de colaboradoras para su nuevo programa y me quedé", ha recordado, toda vez que ha revelado que "al principio me daba miedo y sufría, pero poco a poco Hermida supo ver mi perfil en el primer programa matinal de la historia de la televisión en España".

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha dado la bienvenida a la presentadora acompañada de una nutrida representación institucional, y ha indicado que "es un honor recibir a una persona tan conocida y ligada la figura de Hermida como es Soriano y que venga a compartir con ese testimonio tan importante, que ayudó sin duda a cambiar la percepción social y política con la violencia de género". "Para mí, Irma, es un símbolo de la lucha de la mujer", ha destacado, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

En referencia al caso de Ana Orantes, Irma Soriano ha mostrado su emoción por vivir "un hecho que marcó sin duda mi carrera". La presentadora ha narrado lo difícil que fue para ella y su equipo digerir el asesinato a manos de su marido, sobre todo, teniendo en cuenta que "Orantes puso 15 denuncias antes de venir al programa, estaba decidida a contarlo para pedir ayuda". "Mostró mucha valentía, yo casi no tuve ni que hacer preguntas, ella se dedicaba a contar la dureza de 40 años de vida no vivida", ha subrayado.

En este sentido, Soriano ha recordado que "cuando acabó la entrevista, ella misma nos dijo que su marido la iba a matar después de haberlo denunciado públicamente en el programa, pero estaba ya harta de compartir mismo techo con la persona que le había maltratado tanto". "Este hecho, movilizó conciencias e hizo cambiar la legislación años después para "intentar proteger a la mujer, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer", ha revelado.

Esta charla se enmarca en las actividades del plan de dinamización que el Ayuntamiento está implantando en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida para convertir este espacio cultural en un activo cultural y turístico para la ciudad.