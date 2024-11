La Junta asegura el IES La Orden de Huelva "está dotado con la plantilla que le corresponde y no supera ratio"

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha afirmado este jueves que la ratio del IES La Orden de Huelva "no supera la normativa" y que está dotado "con la plantilla que le corresponde".

Así lo ha manifestado la consejera en Comisión Parlamentaria a la pregunta de la parlamentaria del PSOE por Huelva Susana Rivas, que ha cuestionado a Castillo sobre "si van a escuchar las reivindicaciones del IES La Orden y las van a cumplir".

En este sentido, Rivas ha indicado que, "a pesar de tratarse de una zona de transformación social, ser un centro de compensación educativa con cuatro líneas de ESO, necesidades específicas de apoyo educativo y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en general, solo disponen de un orientador para mil alumnos y sufren una ratio de hasta 40 por clase".

Al respecto, la consejera ha manifestado que "muchas veces no se entienden las protestas" porque "se ha autorizado enseñanzas de FP" en este centro "y no se han cubierto las plazas ofertadas, que eran 580 entre primero y segundo", así como que "en ningún caso se supera el máximo de alumnos permitido y no cumple a día de hoy los requisitos para tener un orientador adicional".

Castillo ha señalado que el IES La Orden "tiene dos profesores de apoyo en el área de Lengua y Ciencias Sociales, otro en el área Científico Tecnológica y un profesor de Pedagogía Terapéutica (PT)", toda vez que ha enfatizado que "si que damos los recursos y, cuando podemos, damos más".

"Y, además, todos los que nos llegan a través de los programas de cooperación territorial también los gastamos. Nosotros lo gastamos bien y, además, lo ejecutamos en lo que corresponde, cosas que a veces no ha pasado y usted lo sabe", ha concluido.

Por su parte, la parlamentaria socialista ha señalado que el IES La Orden es un centro "que desarrolla proyectos de innovación de máxima calidad con un profesorado excelente y del que salen alumnos de bachillerato con unas calificaciones brillantes" y que, "las familias, que creen que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo" se sienten "agraviadas" y "no tienen duda alguna de que si sus hijos reciben esta calidad en la educación pública no es gracias a las políticas de Juanma Moreno, sino a que sus profesores se dejan la piel con ellos".

De la misma manera, Rivas ha reprochado que la situación que ha expuesto "las han denunciado en numerosas ocasiones" pero "no han recibido respuesta alguna por parte del gobierno de la Junta", pero que la Delegación de Desarrollo Educativo en Huelva "ya se ha encargado de declarar en los medios de comunicación que en ningún caso la ratio está desbordada y que el centro no cumple los requisitos oportunos para adjudicarle más recursos".

La socialista ha indicado que, sin embargo, el lunes se conoció la resolución provisional del Programa PROA+ Transfórmate, "a través del cual el Gobierno de España ha transferido a Andalucía más de 21 millones de euros de los fondos europeos" y que "se da la circunstancia de que la orden aparece en los listados provisionales, lo cual nos lleva a preguntarnos si no será que los centros públicos cumplen los requisitos cuando paga el Gobierno central o Europa y no los cumple cuando es el señor Moreno el que tiene que poner la financiación".

A este respecto, la consejera ha destacado que llegan "cantidades importantes" de los fondos europeos porque el sistema educativo andaluz "es el más grande de España" y que el Gobierno central, "cuando puede, deriva fondos a quien quiere", pero en el caso de los europeos "no, porque son más rígidos", toda vez que ha aseverado que "se va a permitir participar a los 916 centros que han pedido los recursos del PROA+, entre ellos el IES La Orden", y "como cumple los requisitos recibirá los recursos que van vinculados a este programa".