La Junta exige la clausura de vasos de residuos no peligrosos de Nerva tras finalizar procedimiento sancionador

HUELVA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha exigido a DSM, la empresa propietaria del vertedero de Nerva (Huelva), a que presente un plan de sellado y clausura para los vasos de residuos no peligrosos después de finalizar el procedimiento sancionador interpuesto en 2023 "sin sanción", ya que "se ha constatado que no hay infracción por incumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada". No obstante, la Junta ha asegurado que solo permitirá el depósito de las 780.000 toneladas pendientes para "la conformación final de los vasos de cara a su clausura".

De este modo, según ha explicado la Junta a Europa Press y ha adelantado ABC, en marzo de 2023 la administración andaluza inicia un procedimiento sancionador sobre las instalaciones de Nerva por "incumplimiento de los condicionados de la AAI", tras encargar un informe sobre el estado de los vasos I, II y III de residuos no peligrosos (RNP), por lo que, "como medida de carácter provisional", se ordenó el cese inmediato de la actividad en los vasos II y III.

De este modo, en el transcurso del expediente sancionador, y tras las alegaciones y pruebas presentadas por el titular del vertedero (DSM), los equipos técnicos de la Delegación Territorial de Huelva estiman que "necesitan asesoramiento externo que permita obtener información adicional para la resolución del expediente sancionador". Por ello, en junio de 2024 se encarga dicho estudio, y en julio de 2024 se realizan visitas a las instalaciones de Nerva y se realizan sondeos de prueba en agosto del mismo año.

De este modo, en octubre de 2024 se recibe un informe técnico con "un estudio amplio y detallado" sobre el estado actual de los vasos de vertido de residuos no peligrosos. El informe refleja que "la densidad media aparente obtenida de los ensayos realizados en los depósitos II y II del vertedero de RNP que se obtiene es de 1,63 g/cm3, "aunque en el primer informe de 2023 se obtenía entre 2,55 y 2,61 g/cm".

Por otro lado, las toneladas que restarían por depositarse en el vertedero de residuos no peligros serían de 780.000 toneladas aproximadamente, por lo que, según se desprende del informe, "la estabilidad del vertedero de RNP de Nerva estaría más que garantizadas, alcanzándose un factor de seguridad mínimo de 1,93, muy superior a los recomendados (FS=1,3)".

Por tanto, la Junta ha concluido este expediente sancionador constatando que "no ha habido incumplimientos de la AAI", por lo que "se suspende la medida provisional de clausura temporal en relación con los depósitos de RNP en los vasos II y III".

SELLADO DE LOS VASOS

No obstante, tras este procedimiento la Junta ha exigido a DSM que presente un plan de sellado y clausura definitivos del 60% del vertedero (el correspondiente con los vasos de Residuos no peligrosos), incluidos el plan de control y vigilancia posclausura de los distintos vasos del vertedero de RNP.

Además, se le insta a iniciar a "la mayor brevedad posible" los trabajos de remodelación topográfica y sellado definitiva y revegetación, de las superficies en las que se ha alcanzado la posición final autorizado, en su defecto, las que resultarán del Plan de sellado y clausura referido.

Además, la Junta solo permitirá el depósito de las 780.000 toneladas pendientes, para la conformación final de los vasos de cara a su clausura, toda vez que se continuará con el procedimiento de revisión de la AAI, que había quedado en suspenso.

De este modo, la Junta ha insistido en que, con el Gobierno de Juanma Moreno, se ha estado dando pasos para "el cierre ordenado de este vertedero, con informes técnicos y seguridad jurídica", de hecho, "ya se ha cerrado y clausurado el primer vaso de residuos NO peligrosos (RNP) del vertedero".

Por ello, con este nuevo paso, el Gobierno de Juanma Moreno "clausurará en esta legislatura el 60% del vertedero de Nerva", toda vez que ha remarcado que vela por el tejido industrial andaluz, "garantizando el servicio de forma exclusiva para residuos que se produzcan en Andalucía".