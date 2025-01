La Magna Mariana de Huelva se presenta en Fitur como "acontecimiento histórico" para la provincia

HUELVA/MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha continuado este jueves presentado la oferta de la ciudad en la Feria Internacional de Madrid, Fitur 2025, con la Magna Mariana, que tendrá lugar el 20 de septiembre, y es, como ha destacado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, "un acontecimiento histórico para toda la provincia", ya que "van a participar las devociones más importantes no solo de la ciudad".

En la Sala Picasso de Fitur, la alcaldesa ha estado acompañada en la presentación por el presidente de Diputación de Huelva, David Toscano; la delegada de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta en Huelva, Teresa Herrera; y el presidente del consejo de Hermandades de la capital, Antonio González.

Miranda ha señalado que en este evento van a participar "las devociones marianas más importantes de toda la provincia y de Huelva capital", por lo que es "no solo es histórico, sino uno los acontecimientos más importantes del año 2025".

Además, ha remarcado la presencia de Diputación, Junta de Andalucía, y Consejo de Hermandades, ya que "cuando se unen lo público y lo privado, las cosas salen bien", toda vez que ha agradecido a la administración andaluza por permitir hace la presentación en su pabellón, porque "esperamos que vayan muchísimas personas a visitarnos", ya que "Huelva es un destino total".

"Huelva tiene una gastronomía increíble, tiene historia, cultura, deporte, somos la ciudad más antigua de Occidente y el decano del fútbol y del tenis. El turismo que va a Huelva es un turismo de calidad, puede vivir experiencias inolvidables y la Magna va a ser indudablemente una de ellas", ha resaltado.

También ha agradecido "el esfuerzo tan grande" que está haciendo el Consejo de Hermandades "en el momento más importante de la Semana Santa de Huelva". Una Semana Santa que está atrayendo a muchísima población de fuera y con esta Magna Mariana Huelva se pone en el escaparate de toda España y de fuera de ella, una ciudad que es ciudad mariana por nuestra devoción a las vírgenes", ha finalizado.

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades de la ciudad, Antonio González, ha subrayado que "no es fácil montar algo tan maravilloso, tan enorme y de tanta dimensión como es una magna de estas características". "No por la cantidad de pasos, que no son muchos en realidad, pero sí por los distintos sitios de donde vienen", ha añadido.

Así, ha explicado que propuso este evento con motivo de que este 2025 es "un año muy importante para la Diócesis" por el Año Jubilar, por lo que el Obispado "después de estudiarlo, nos dio el encargo de organizarlo". Además, ha explicado que en un principio se pensó en que participarán las vírgenes coronadas para que "no se enfadara nadie", pero "faltaba algo, por lo que se extendió a las sacramentales".

En la actualidad, son 23 las imágenes que van a participar "todas muy devocionales", por lo que "va a ser un acontecimiento histórico y único que creo casi con total seguridad que no se volverá a repetir". Así, ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva, a la Diputación, a la Junta de Andalucía y al Puerto de Huelva su ayuda porque "gracias a ellos podemos hacer este evento tan importante".

"Estoy totalmente convencido de que va a causar sensación en Huelva, será el acontecimiento más importante por la dimensión que tiene y por la cantidad de gente e incluso me atrevo a decir que será el acontecimiento más importante que ha habido en la historia de Huelva", ha finalizado.

Asimismo, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha reiterado que la Magna Mariana es "un acontecimiento histórico" y en el que se va a poder demostrar la "devoción especial a la Virgen que tiene la provincia". Por ello, ha agradecido a las administraciones que "no hayan dudado ni un segundo en tirar del carro" y, "por supuesto al Consejo porque es muy complicado organizar todo esto".

"Estamos hablando de un acontecimiento que no va a tener parangón en muchísimos años y yo quiero agradeceros el trabajo para poder llevar a todas esas imágenes a la capital porque están todos los alcaldes encantados todos los devotos están deseando", ha abundado.

Asimismo, la delegada de Turismo, Deporte y Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, ha destacado que la Magna Mariana va a ser "una expresión de fe y patrimonio única e inigualable que reforzará la marca Andalucía en el mundo". La delegada ha asegurado que "desde la Junta de Andalucía vamos a garantizar la protección y legalidad para la movilización del impresionante patrimonio de las hermandades que se reunirán en Huelva en el mes de septiembre, con la previsión de una llegada inmensa de turistas que contribuirán a desestacionalizar el turismo, ocupando todas las plazas hoteleras y ratificando a Huelva como una de las provincias con más recorrido turístico, no solamente por la llegada de turistas, sino también por las ocupaciones y pernoctaciones".

SEMANA SANTA 2025

Tras la Magna Mariana, el Ayuntamiento de Huelva ha presentado en Fitur, junto al Consejo de Hermandades y Cofradías, la Semana Santa 2025, con el protagonismo de la espectacular imagen que protagoniza su cartel anunciador, obra del artista Santiago Rodríguez. La Semana Santa en Huelva se erige como uno de los eventos más significativos y representativos de la ciudad, con un gran atractivo turístico que crece cada año.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha dicho que "se trata de un acontecimiento que no solo posee una notable relevancia cultural y espiritual", sino que "también es un motor económico esencial para la capital onubense, porque atrae a muchos visitantes que tienen una ocasión única para adentrarse en la cultura local, experimentar la hospitalidad y deleitarse con nuestro clima, nuestra gastronomía y nuestras tradiciones".

CENTRO DE LA COMUNICACIÓN JESÚS HERMIDA

Finalmente, la mañana de presentaciones de Huelva en Fitur se ha cerrado con la promoción del Centro de la Comunicación Jesús Hermida, que según Pilar Miranda "se encuentra en su mejor momento, impulsado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento y la colaboración de la Asociación de la Prensa y convertido en una oferta museística, divulgativa y de investigación, de gran atractivo para visitar Huelva".

La alcaldesa ha asegurado que el Plan de Dinamización puesto en marcha a finales del pasado año "refuerza la oferta cultural del centro con numerosas actividades, talleres y ponencias durante todo el año". Se trata ha destacado la alcaldesa en Madrid del "primer Centro dedicado a los medios de comunicación en España, a través de la trayectoria de Jesús Hermida, periodista todoterreno y universal nacido en Huelva".

En este contexto, se ofrece un recorrido por la historia de la comunicación con especial dedicación a los medios de masas que marcaron el inicio y desarrollo de la actividad periodística, reforzado por una gran colección de enseres personales y curiosidades del periodista, así como otros objetos vinculados con la historia de la prensa y los medios de comunicación.