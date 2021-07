Moreno tilda de "decepción cómo se maneja" la Conferencia de Presidentes y critica ausencia de País Vasco y Cataluña

HUELVA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que, a su juicio, es "una decepción" cómo se maneja por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Conferencia de Presidentes, --que este viernes se reunirá en Salamanca--, ya que no hay un trabajo previo con las comunidades autónomas, pero, pese a todo, ha dejado claro que acudirá a la misma y no entiende la ausencia de País Vasco y Cataluña.

A preguntas de los periodistas en Huelva, el presidente ha remarcado que dicha conferencia está "mal planteada" porque, a su entender, no puede ser "un monólogo reiterado" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que las comunidades autónomas "no tengan capacidad de discutir ni discernir".

Por ello, el líder andaluz ha señalado la necesidad de que fuera un instrumento "reglado", donde se diera "un trabajo previo" entre consejerías al objeto de llegar a acuerdos.

"Creo que la Conferencia de Presidentes tiene que ser reglada, trabajarse previamente con 15 días de antelación y consultarse con los presidentes autonómicos para que podamos llegar a acuerdos razonables y vinculantes", ha proseguido Moreno.

Convencido de que "no tiene sentido" que se limite a la intervención del presidente del Ejecutivo y que después "no haya ningún tipo de respuesta por parte de laa Administración General del Estado", Moreno ha asegurado que siente "una profunda decepción" por cómo se gestiona la misma cuando debería ser "útil, reglada y trabajada previamente".

No obstante, ha señalado que "no entiende" que haya otros presidentes que no acudan a la misma, como los de Cataluña y País Vasco, ya que, aunque se ha mostrado "muy crítico" por cómo se organiza, ha recordado que están el resto de comunidades autónomas y ha dejado claro la importancia de la asistencia. Por tanto, considera que los representantes de Cataluña y País Vasco, como los del resto, tienen "la obligación" y la "responsabilidad" de cooperar y colaborar con otras instituciones, de manera que le hacen "un flaco favor" a sus territorios con su ausencia.