El Orfeón de Huelva presenta este jueves la gala 'Andalucía canta' junto a la polifónica 'Voces del Mar'

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gala 'Andalucía canta', organizada por el Orfeón y Escolanía de Huelva, junto a la agrupación polifónica 'Voces del Mar', ha sido presentada este lunes en la Diputación de Huelva, un espacio que, según ha señalado el vicepresidente de la institución provincial, José Manuel Zamora, "se quiere seguir consolidando como altavoz de los municipios, de las instituciones y de las entidades de la provincia", para que "toda la riqueza de la actividad cultural, social y artística alcance el mayor eco posible".

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, Zamora ha estado acompañado por el director del Orfeón onubense, Carmelo Vicente Ballester; la directora de la agrupación polifónica 'Voces del Mar', María José Duque; así como una nutrida representación del elenco de artistas invitados a la gala, como Blanca Villa, Regina, Ana María Bernal, María José Matos, Isabel Toscano, Sergio Garrido y dos componentes del Club Rítmico Colombino, entre otros.

Así, el vicepresidente de la Diputación ha hecho hincapié en que este evento, que, "sin duda es un ejemplo de talento y de creatividad que atesora toda la provincia", tendrá lugar este próximo jueves, 28 de noviembre, a las 20,30 horas, en el Gran Teatro Huelva, que "se llenará de música, de voces, de emoción y de grandes artistas".

"Esta novena edición del concierto extraordinario 'Andalucía canta' volverá a ser una auténtica celebración de la cultura, ya que contará también con la Banda Sinfónica onubense, así como el excepcional elenco de artistas invitados que van a lograr que 'Andalucía canta' no sea solo un espectáculo musical", ha comentado.

Así, Zamora ha invitado a todas las personas de Huelva a que "disfruten de una noche única en un escenario emblemático como es el Gran Teatro de Huelva, que se vestirá de gala para la ocasión", toda vez que ha felicitado al Orfeón, a la agrupación 'Voces del Mar' y a todos los colectivos implicados en este espectáculo por "su compromiso, su dedicación y su buen hacer para mantener viva la tradición que llena de orgullo a la provincia".

Por su parte, el director del Orfeón onubense, Carmelo Vicente Ballester, ha subrayado que"con el fin de conmemorar el decimocuarto aniversario de la escuela de canto, desde el Orfeón y Escolanía de Huelva, se ha diseñado "un concierto extraordinario y muy variado para que sea un deleite para todos los participantes, con cabida para la música tradicional, de la mano de Antonio de Huelva, pasando por las baladas y la música más emblemática de la historia".

"Haremos un recorrido por la copla de la mano de Regina y habrá sitio para escuchar unas baladas preciosas con Blanca Villa. En la parte más andaluza, nos acompañará María José Mato, y Ana María Bernal nos ofrecerá música emblemática, en cuanto a que es reivindicativa, y todo este compendio de gran música estará acompañado en varias ocasiones por la danza, tanto la danza tradicional de Huelva como la gimnasia rítmica, con el Club Rítmico Colombino, y todo el colorido que pondrá Isabel Toscano con los miembros de su escuela", ha detallado.

Todo ello, según ha descrito, "adornado con una banda de músicos profesionales elegidos de toda la provincia, los mejores profesores de conservatorio de diferentes sitios como Bollullos, Isla Cristina, La Palma, Punta Umbría o Villablanca". "También de la mano de Sergio Garrido, tendremos una pincelada de la música de Broadway", ha recordado.

Por su parte, la directora de 'Voces del Mar', María José Duque, ha señalado que esta es una agrupación polifónica de tamaño medio que cuenta con su propio repertorio, pero, dentro de él, no entra la ópera, la Zarzuela o el flamenco. "Por lo que hemos visto como una oportunidad bastante bonita colaborar con el Orfeón y Escolanía en este caso para agrandar nuestro repertorio, para enriquecerlo y, lógicamente, porque es un honor cantar con un grupo de música en directo, con una banda, con unos artistas como los que tenemos aquí y no nos podíamos negar a la colaboración", ha comentado.

Por otra parte, Blanca Villa ha manifestado que es la segunda vez que participa en este evento, "y la primera vez fue una experiencia maravillosa", porque "jamás en la vida había cantado con la compañía de una Escolanía como la de Huelva, comandados por Vicente, y para mí fue una experiencia extraordinaria".

Por su parte, la cantaora Regina ha afirmado que "también es la segunda vez que Vicente cuenta con mi colaboración; el año pasado fue un evento maravilloso como es el musical de Navidad, del cual me fui encantada, y este año cuando me llamó por teléfono no dudé un segundo en participar en este evento y cantar en nuestra tierra y con artistas de aquí, de la tierra".