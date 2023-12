Organizaciones ecologistas exigen que se retire "definitivamente" la ley para "amnistiar" regadíos en Doñana (Huelva)

HUELVA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción, miembros del Consejo de Participación de Doñana, han exigido este jueves la retirada "urgente y definitiva" la Proposición de Ley (PDL) para "amnistiar a los regadíos ilegales" de "hasta 1.900 hectáreas" del entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva) y lamentan que este jueves se celebre el último pleno del año del Parlamento de Andalucía y el presidente, Juanma Moreno "ha desaprovechado la oportunidad para retirar definitivamente su iniciativa legislativa".

Así lo han indicado en una nota de prensa, en la que han señalado que, "aunque el presidente de Andalucía se comprometió personalmente el pasado 27 de noviembre a hacer decaer la proposición de Ley, en realidad, solo supone no continuar su tramitación, pero no deja de ser una espada de Damocles que pende sobre Doñana ya que podría ser reactivada en cualquier momento". Por ello, las organizaciones ecologistas exigen "no solo su decaimiento sino la retirada definitiva de la norma".

Por lo tanto, WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción lamentan que el Parlamento de Andalucía "se marche de vacaciones hasta febrero sin que haya retirado esta Proposición de Ley" y sin que, "hasta la fecha, se sepa cuándo el Partido Popular solicitará al Pleno del Parlamento la retirada definitiva".

Estas organizaciones, miembros del Consejo de Participación de Doñana, recuerdan que "según el artículo 127 del reglamento del Parlamento de Andalucía", el procedimiento para retirar la proposición de ley "determina que es el proponente el responsable de pedir al Pleno de la Cámara que acepte dicha retirada", algo que "no se ha producido" por lo que "el expediente sigue vigente" en el Parlamento, "lo que supone un riesgo inasumible para Doñana", han subrayado.

Además, las organizaciones firmantes han vuelto a expresar su "máxima preocupación" por "la pretensión de la Junta de Andalucía de modificar" el Plan Especial para la ordenación de las zonas con cultivos en regadío localizadas al norte de la corona forestal de Doñana --Plan de la Fresa-- "argumentando que está mal hecho" para "incluir a los regantes ilegales", lo que, a su juicio, "supondría un ataque directo a la credibilidad del llamado Pacto por Doñana".

Las organizaciones ecologistas firmantes exigen al presidente de la Junta que "retire definitivamente" el proyecto de Ley y que "cumpla el Plan de la Fresa en su redacción actual como exigen la Comisión Europea y la Unesco".

Por último, estas organizaciones solicitarán a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que la ejecución del Pacto por Doñana "esté condicionado a todos los compromisos contraídos", incluyendo "la retirada de la proposición de la Ley de Regadíos y el Plan de la Fresa existente". Asimismo, reclaman estar presentes en un sistema de seguimiento y control "que garantice la ejecución modélica del Plan de Doñana".