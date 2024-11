La Policía Local de Ayamonte (Huelva) recoge productos de primera necesidad para llevarlos el lunes a Valencia

AYAMONTE (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Ayamonte (Huelva) ha comenzado a recabar este viernes productos de primera necesidad con la finalidad de desplazarse el lunes a la provincia de Valencia y "aportar su granito de arena dentro de lo posible" tras el paso de la DANA que ha dejado, hasta el momento, 202 víctimas mortales.

Así lo han indicado en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que piden a la ciudadanía de Ayamonte que durante el fin de semana hagan entrega, los que quieran colaborar, de una serie de productos "necesarios" para la población valenciana, y como punto de entrega se pone a disposición las dependencias de la Jefatura de Policía Local del municipio.

De este modo, han señalado que las prioridades son recabar productos como agua; leche; comida y ropa para pequeños --potitos, leche, pañales, etc.--; bolsas de basura; papel higiénico; toallitas para higiene personal, "ya que se carece de agua"; alimentos no perecederos "y que no deban ser cocinados por falta de gas y luz" --galletas, batidos, conservas, zumos, etc.--; ropa de abrigo como mantas o toallas; medicamentos; herramientas para la retirada de barro --palas, rastrillos o escobas-- y pilas para linternas.

Asimismo, han apuntado que el resto de productos que no se encuentren en ese listado "no serán recogidos" por cuestiones de logística, que "debe ser lo más sencilla posible", toda vez que se ha dirigido a la población ayamontina subrayando que saben "que el pueblo de Ayamonte no va a fallar, y ya nos está llegando que hay alguna asociación más que se va a unir a esta recogida", algo que agradecen y que "será bien recibido".

También han mostrado su agradecimiento a los responsables políticos, "los cuales no han dudado un instante y han puesto a nuestra disposición los medios necesarios de este Ayuntamiento, aportando el transporte para tal fin y la logística para el viaje", al tiempo que han explicado que "la idea inicial sería partir para Valencia el próximo lunes a primera hora, ya que hasta ahora ha sido imposible el desplazamiento debido a la situación en nuestra comunidad y las carreteras".