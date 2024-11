'Polvo serán', musical sobre cómo afrontar el final de la vida, llega al Festival de Huelva en Sección Acento

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ángela Molina y Alfredo Castro protagonizan el nuevo largometraje del director Carlos Marques-Marcet, 'Polvo serán' (España, 2024), que aborda la muerte desde la distancia adecuada con "una original perspectiva". De esta manera, la música de María Arnal, las coreografías de La Veronal y la mítica pareja iberoamericana de protagonistas, le sirven al cineasta catalán para crear "una celebración del amor y de la vida".

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, el realizador se ha mostrado muy agradecido por la respuesta del público en el estreno de la película en Huelva dentro de la Sección Acento del Festival, y ha destacado que se trata de una historia que es una "tragicomedia musical que habla de la vida".

"Es una peli sobre una decisión, cómo tomarla y cómo afecta a lo que le rodea, cómo pensar el final de la vida, cómo vivimos y cómo nos queremos", ha explicado.

En 'Polvo serán', Marques-Marcet reflexiona sobre el siempre complicado tema de la muerte voluntaria asistida de una manera "original y rompedora", con la música como eje. "Cuando preparábamos el guion en los grupos de trabajo siempre acababa saliendo la música al imaginarnos nuestra propia muerte, y decidimos incorporarla. Es un musical que no es un musical, es una película muy intrincada con la música", ha dicho.

El director ha detallado que se decidió a abordar este tema porque es un asunto que "a todos afecta". "Pero a mí me gusta pensar en cómo estar aquí y ahora, es un tema que tengo encima siempre, y me decidí a afrontarlo. Unos amigos eran miembros de una asociación de ayuda a la muerte voluntaria, me lo contaron y les propuse hacer un taller de creación y ese fue el punto de partida", ha abundado.

Asimismo, Marques-Marcet ha afirmado que siempre "se habla mucho de la muerte del otro, pero es extraño pensar en la muerte de uno mismo, cómo entrar ahí". "La muerte nos enseña muchas cosas, hay un tabú que no nos hace felices y la historia de la humanidad está marcada por esto", ha explicado el director, quien ha remarcado que lo que quiere destacar precisamente la película es "en pensar en un final de la vida bonito, con los tuyos". "Qué bonito es poder hacer ese momento bonito", ha agregado.

Carlos Marques-Marcet es uno de los cineastas más destacados y celebrados del panorama nacional y catalán. Entre muchos premios y reconocimientos, destacan su Goya a la Mejor Dirección Novel (2015) y su nominación a los European Film Awards por su ópera prima '10.000KM' (2014). En 2017 estrenó su segundo largometraje 'Tierra firme', que se estrenó en el BFI y compitió en numerosos festivales internacionales.