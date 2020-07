El presidente de los empresarios de Huelva cree que esta crisis será "de una dureza como nunca hemos conocido"

HUELVA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García Palacios, cree que la crisis derivada de la pandemia del coronavirus va a arrojar en España y, sobre todo en Huelva, "dos o tres años de una dureza como nunca hemos conocido".

En este sentido, ha señalado que es una crisis "distinta" a la de 2008, ya que "la anterior se produjo en una situación económica donde un sector importantísimo para la sociedad como es el sector financiero estaba en una situación muy delicada y eso produjo una crisis profunda y larga" y opina que la actual "aún siendo más profunda no va a durar lo que duró la crisis del año 2008, que finalizó en 2015 o 2016", según ha indicado en una entrevista con Europa Press.

En cuanto a la situación de la provincia, García Palacios ha detallado que hay más de 4.400 empresas que han presentado ERTE y que "ya se sabe que va a ser muy difícil que muchas de ellas vuelvan a levantar la persiana" porque "estamos en una situación como nunca hemos vivido".

A este respecto, ha puntualizado que "a lo mejor los comercios puedan seguir en un porcentaje alto, pero en restauración y servicios de hostelería va a ser muy complicado".

"Va a ser duro y difícil, por no hablar de la masiva pérdida de puestos de trabajo, que va a ser una realidad. No todas las personas que han perdido su puesto de trabajo lo van a recuperar, eso lo tenemos claro", ha aseverado.

Así, el presidente de la FOE cree que van a ser "cientos o miles" de empresas las que se van a ver abocadas al cierre en Huelva, "pequeñas, medianas y microempresas, incluso autónomos, que no puedan recuperarse del impacto económico".

En este contexto, García Palacios ha destacado que la Unión Europea "en esta ocasión y dada sobre todo la envergadura de la crisis, ha hecho valer su papel fundamental para el mantenimiento de la economía en toda Europa con la inyección del Banco Central Europeo de más de un billón de euros que va a tener efectos muy positivos si se gestiona bien y si se cumple con los compromisos para que los estados puedan ser beneficiados por esos importes".

No obstante, ha reseñado que si esta ayuda no se gestiona bien "y no se reparte con sentido común y con la fiscalización debida, entonces vamos a tener un problema para cobrar porque la UE se va a cuidar muy mucho de que esos fondos ingentes estén dirigidos de la forma más óptima", por lo que ha añadido que "tendremos que estar muy pendientes para que España dé muestras de madurez y sobre todo de apostar por la recuperación de la economía y de la sociedad española lo antes posible".

TRABAJO EN CUARENTENA

De otro lado, García Palacios ha explicado que durante la cuarentena la FOE se ha adaptado a las circunstancias trabajando telemáticamente "porque sobre todo primaba la seguridad de nuestros técnicos".

En este sentido, ha subrayado que en la Federación ha estado "a la absoluta disposición" de los empresarios "todas las horas del día y todos los días de la semana durante estos meses, para solucionar las dudas o cualquier aspecto que pudiera afectarles, que es como decir cualquier aspecto que pudiera afectar a la economía de Huelva".

Así, ha destacado que el hecho de estar en la CEOE y la CEA, con las que mantenían reuniones periódicas, ha hecho que pudieran tener "una respuesta ágil" para que los empresarios onubenses "no se sintieran abandonados por nadie" algo que, ha remarcado, "no va a hacer la FOE, al menos mientras esté el equipo que actualmente la compone".

AYUDAS DE LAS ADMINISTRACIONES

Con respecto a las ayudas recibidas por parte de las administraciones durante el estado de alarma, el presidente de la FOE considera que "se han quedado a cierta distancia del objetivo", al tiempo que ha señalado que "los esfuerzos pudieron ser mucho más eficaces y eficientes si se hubiera tenido en cuenta la opinión del sector empresarial", ya que "deberían haberse asesorado antes de tomar una decisiones, con el objetivo de equivocarse lo menos posible".

Por ello, cree que el Gobierno ha dado ciertas normas "que se han alejado mucho de los intereses que se le estaban trasladando desde la propia CEOE o desde la CEA" y ha criticado que haya costado "un mundo" hacer ver a la administración central que los ERTE por causa de fuerza mayor "deben ser prorrogados mucho más allá del estado de alarma", algo que se ha conseguido hasta el 30 de septiembre, pero "con la reducción de los porcentajes a cubrirse por las bonificaciones fiscales".

En este sentido, García Palacios se ha preguntado "si el 1 de octubre nuestra economía va a estar como el 1 de febrero de 2020" y ha lamentado que "quien piense eso está absolutamente equivocado, no sabe de lo que habla o desde luego tiene otros intereses, pero están muy alejados de la realidad".

Para finalizar, ha apuntado que los ERTE por causa mayor "tienen que ser una herramienta que viabilicen y den la posibilidad de que las empresas puedan remontar la actividad de forma paulatina, porque sino no se soluciona nada", por lo que indica que "hay que plantear un plan de recuperación y parte esencial de ese plan de recuperación es precisamente la prórroga de los ERTE".

"Yo espero que prime la cordura. Sé que la situación para los gobiernos en general no es fácil, pero aquí estamos las organizaciones empresariales precisamente para pelear y luchar de forma conjunta con todo aquel que quiera sacar a España, Andalucía y Huelva de la situación en la que se nos encontramos", ha concluido.