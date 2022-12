PSOE acusa al PP de "estafar y ralentizar" a la provincia de Huelva tras "rechazar todas las enmiendas socialistas"

HUELVA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva y portavoz de la Ejecutiva Provincial, Enrique Gaviño, ha acusado este viernes al PP de "estafar y ralentizar" a la provincia tras "rechazar todas las enmiendas socialistas", entre las que se incluían el desdoble de la carretera de Almonte y el soterramiento del cableado el proyecto Ceus, entre otras, "compromisos adquiridos por Juanma Moreno con la provincia".

En rueda de prensa, el socialista ha iniciado su intervención parafraseando al propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que dijo que "olvidémosnos de trincheras inútiles y hablemos para hacer los mejores presupuestos para Andalucía", una frase que pronunció durante el debate de las cuentas de 2022 que, para Gaviño "es muy relevante", porque "ha hecho falta solo un año y una mayoría absoluta para que se le caiga la careta y se vea de verdad cuál es el espíritu y el ánimo de diálogo y de llegar a acuerdos".

Así, Gaviño ha criticado que el PP lo que ha hecho con "esta actitud" es "decirle no a Huelva y abandonarla", ya que "si los presupuestos eran pobres, al PP no le ha dolido nada rechazar las enmiendas presentadas".

"Así, hoy nos encontramos que las mejoras de los centros de salud, como proponíamos en las enmiendas, de Huelva Odiel, Corrales, Moguer, Puebla de Guzmán o el de Aracena no se van a hacer porque no está contemplado en los presupuestos, así como los chares de Aracena y de Bollullos para los que no hay presupuesto, mientras que la partida para el de Lepe no va a dar para rehabilitarlo ni mucho menos para dotarlo de mobiliario, pero sigamos pagando 50 millones de euros al hospital privado Virgen Bella", ha aseverado.

En esta línea, el parlamentario ha criticado que el PP "mantenga su propuesta de 1,4 millones para redactar el proyecto del Hospital Materno Infantil que la consejera dijo que ya tenía", por lo que se ha preguntado que "si ya lo tienen, ese dinero para qué está".

"Nosotros hemos propuesto que tiene que ser respetado el proyecto que se elaboró entre todo el mundo y que se recogió en el presupuesto de 2018, que tenía dotación y era un proyecto de un hospital de las mismas características que el de las demás provincias, pero el Partido Popular lo ha rechazado y no lo quiere para Huelva", ha subrayado.

Al respecto, también se ha referido a otras propuestas como el desdoble de la carretera entre Almonte, El Rocío y Matalascañas, que "pide el pueblo, que tanto necesita y que Juanma Moreno en la campaña electoral de 2018 fue a hacerse la foto y a decir que lo iba a sacar adelante", pero "cuatro años después nada se sabe de ese proyecto" y la enmienda para "recordarle que fue una propuesta y compromiso suyo, la han rechazado".

Por otro lado, también ha hecho mención al proyecto Ceus, "un tema clave", por lo que desde el PSOE se ha propuesto una enmienda

para "modificar lo planeado por el Partido Popular, porque el compromiso era que en este año 2023 la Junta de Andalucía iba a cometer el soterramiento del cableado" pues "no lo van a cumplir" y "han dividido el presupuesto en tres ejercicio pero si sumamos las tres partidas, no llegan al total que supone la inversión", por lo que, a juicio del socialista, el PP "ha vuelto a estafar y ralentizar" a la provincia.

"Otra de las enmiendas destacables es una que introduje personalmente para destinar fondos suficientes para rehabilitar los terrenos contaminados del Tinto-Odiel-Piedras, que son desde los que se filtran las aguas para futuros embalses y que ahora mismo cuenta con un informe contrario de la Junta Andalucía. Pero la han rechazado y tanto que gritan por contar con el embalse, ya que tenemos necesidad de agua, cuando les toca a ellos mover pieza no la mueven", ha señalado.

Igualmente, ha abordado la enmienda sobre el anillo hídrico de la sierra, ya que, a su entender, este proyecto "necesita inversiones serias", pero en 2023 "va a ser una piedra de pelea sobre las infraestructuras hidráulicas que tiene el PP para atacar al Gobierno de España, algo que va a ser en vano, porque el único que ha comenzado a hacer obras en esta materia ha sido el Estado".

Así, el socialista ha criticado que esta ha sido "la actitud denigrante a la provincia", toda vez que ha subrayado que el PP está en una estrategia más partidista para Andalucía", pero el PSOE "nunca estará de acuerdo", porque "que hagan las estrategias que quieran pero que no sacrifiquen a Huelva para el bien del Partido Popular".

"PRESUPUESTOS DE LA SOBERBIA"

Asimismo, el parlamentario ha calificado a los presupuestos aprobados este jueves como "los de la soberbia y el rodillo de Juanma Moreno", y "ha sido tal que no han aceptado ninguna de las enmiendas que los demás partidos les hemos propuesto y encima han jugado con las dinámicas parlamentarias".

Al respecto, el socialista ha explicado que su formación presentó 226 enmiendas para "mejorar Andalucía", y de ellas "solo se aceptó una de carácter técnico, que se basa en que el año que viene los presupuestos se den en formato Excel en vez de en formato PDF para poder trabajar con más facilidad".

"Las demás, las que hablan del territorio, de mejorar la vida de los andaluces, las han tumbado todas por una cuestión formal de plazo que hubiera sido resoluble si hubiéramos dialogado, al igual que se puede resolver cuestiones como la propia convocatoria del pleno, sobre la que hemos pedido informe jurídico para saber si los presupuestos se han aprobado dentro de la legalidad", ha remarcado.

En esta línea, Gaviño ha enfatizado que en el debate "lo único que se ha conseguido sacar en claro" es que el Partido Popular "va a aplicar la mayoría absoluta en un ejercicio de soberbia", ya que "de una forma muy torticera planteaba en el Parlamento el hecho de introducir ellos las enmiendas de los demás partidos como si fueran propias",

Así, Gaviño ha apuntado que esta "maniobra tenía truco", ya que propusieron introducir seis de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, pero "no eran las mismas, sino que ellos las habían pasado por el tamiz de la soberbia", toda vez que pone el ejemplo de una enmienda en la que el PSOE propone la realización de una autovía con un presupuesto de cinco millones de euros, sin embargo, "ellos proponían esa misma enmienda pero le habían rebajado un poquito y querían hacer esa autovía con 50.000 euros, algo que a nadie le entra en cabeza".

"Por supuesto, no íbamos a participar de ese juego de la soberbia y de la sorna y de reírse de los demás grupos políticos, y no hemos aceptado que presenten ellos enmiendas nuestras manipuladas. Por tanto, lo que ha quedado claro es que están solos, igual de solos que cuando cantaron este jueves villancico al cierre del pleno, ya que no invitaron a ningún otro grupo. Esto es una especie de autocracia pepera en la que los demás partidos le sobramos", ha abundado.