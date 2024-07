El PSOE acusa al PP de "romper" el Pacto del Agua "a favor de la privatización" en la MAS

HUELVA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha acusado este martes al PP de "romper el Pacto del Agua" de la provincia "a favor de la privatización", además de "incumplir" los estatutos de la Mancomunidad de Agua y Servicios de Huelva (MAS), porque, a su juicio, los populares están "dando instrucciones" a ayuntamientos para que "soliciten su ingreso de forma parcial, solo del ciclo en alta, que no total como indican los estatutos", lo que supone "que un municipio que tenga privatizado sus servicios de baja podrá tomar decisiones sobre el resto".

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del PSOE en MAS-Giahsa y alcalde de Bonares, Juan Antonio García, en rueda de prensa, acompañado por alcaldes y concejales socialistas de municipios integrados en la mancomunidad, durante la cual ha trasladado la "preocupación" de su formación porque "por primera vez en trece años se incumplen de forma reiterada los estatutos de la mancomunidad".

Al respecto, el socialista ha señalado que "se incumple" con "la salida de los núcleos de Almonte" y "ante la dificultad de poder conseguir el apoyo para aprobar el presupuesto 2024, el del tarifazo, siguen incumpliendo los estatutos, dando instrucciones a varios ayuntamientos populares, entre ellos La Palma, Cartaya y Palos de la Frontera, para solicitar la admisión en la mancomunidad, pero de forma parcial, no de forma íntegra como dicen los estatutos, solo con el ciclo de agua en alta, pretendiendo aprobar así su inclusión y volviendo a incumplir los estatutos".

"Si esta propuesta que pretende el Partido Popular, y que todos nos tememos que se llevará a cabo en el próximo pleno, sale adelante, lo que se pretende es que un ayuntamiento que tenga privatizado sus servicios de baja a través de una empresa podrá tomar decisiones sobre el resto que estamos dentro de Giahsa, por ejemplo, en el tarifazo o sobre cualquier otra cuestión que nos pueda influir bastante a todos los municipios", ha enfatizado.

Al respecto, ha explicado que en septiembre de 2011 se firmó un Pacto por el Agua de la provincia entre PSOE, PP, IU y PA para que "hubiera un acuerdo de estabilidad y de buena gestión en el gobierno del ciclo integral del agua de la mancomunidad". "Un pacto que desde entonces todos los partidos habíamos respetado, con la base de unos estatutos aprobados por unanimidad, y que jamás se había incumplido, pero desde que entró el PP se están tomando decisiones, una detrás de otra, que rompen este pacto", ha enfatizado.

Así, ha incidido que el objetivo de este pacto era que la mancomunidad "fuera un instrumento que mejorara y que pusiera unos servicios del ciclo integral del agua en toda la provincia y, sobre todo, a un precio justo y beneficiando a los ayuntamientos más pequeños, que son los más necesarios".

Ha reiterado que el PSOE "no puede permitir que se rompa el pacto", ya que, en su opinión, supone que "un ayuntamiento que no está en la MAS pueda decidir sobre los que sí lo están", pero "los ingresos de las empresas que les gestiona el ciclo integral del agua se lo llevan empresas privadas", toda vez que aduce que esta decisión se debe a "la falta de votos que tienen para poder aprobar el presupuesto, así como las demás decisiones que quieren tomar".

Por otro lado, ha mencionado otras "incidencias", ya que "ayuntamientos como Ayamonte, Trigueros y puede que Punta Umbría que, con la connivencia de concejales independientes, están haciendo consultas para la privatización del ciclo integral del agua, que no tendría ningún sentido que no se hiciera, a menos que fuera para privatizarlo".

"Es decir, está claro que estos ayuntamientos pretenden también de nuevo dejar la mancomunidad en baja y continuar en alta para seguir teniendo los votos, pero, sin embargo, privatizar el servicio que hasta ahora lo hacíamos de forma mancomunado. Todo esto indica que el Partido Popular tiene mucho interés que una empresa en concreto haga negocio con el agua en la provincia de Huelva", ha aseverado.

De este modo, García ha asegurado que los socialistas "no nos vamos a quedar pasivos" y "no lo vamos a permitir" porque "fue un instrumento que entre todos acordamos desde la lealtad para prestar unos servicios de máxima calidad y a un precio justo para toda la provincia de Huelva", a lo que ha añadido de "forma solidaria con aquellos ayuntamientos más pequeños, que son los que van a tener más dificultades, porque no creo que haya muchas empresas que se interesen por querer prestarles los servicios del ciclo integral de agua en baja".

"Por tanto, vamos a seguir haciendo lo que haga falta, recurriendo como ya hemos hecho todos los acuerdos, pidiendo toda la documentación, con el asesoramiento oportuno, hacer todas las acciones que nos correspondan", ha apuntado el socialista, tras lo que ha hecho un llamamiento a los municipios gobernados por partidos independientes que "si esto se produce, serán cómplices de la ruptura de este pacto y de todas las consecuencias derivadas que puedan venir".

"El Partido Socialista en estos momentos da por hecho que se ha roto este pacto y actuará con todas las consecuencias para revertir la situación. Sin embargo, hay un partido, que es el Partido Popular, que no está de acuerdo y que lo que quiere es la privatización. Si en el ejemplo de la salida de los núcleos de Almonte ha supuesto cinco millones menos de ingresos, imagínense que esto ocurra con Ayamonte, Trigueros o con cualquier otro ayuntamiento", ha subrayado.

Así, el socialista se ha mostrado convencido de que en el próximo pleno, "del que aún no hay fecha, aunque los estatutos dicen que debe hacer uno cada semestre", se vaya a llevar "algún punto sobre esta cuestión".