El PSOE-A apoya las protestas del Cermi en Huelva y lamenta "el trato" de la Junta a las personas con discapacidad

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A y parlamentaria andaluza, María Márquez, ha acompañado este martes a los representantes de las entidades que atienden a las personas con discapacidad en la provincia de Huelva, integrantes de Cermi Andalucía, en la protesta que han realizado en la capital exigiendo "una financiación justa" y ha lamentado "el trato" de la Junta de Andalucía hacia este colectivo, toda vez que ha remarcado que "la Junta no está cumpliendo con los objetivos que se marcó y que prometió Juanma Moreno".

Así lo ha manifestado María Márquez en declaraciones a los periodistas antes de sumarse, junto a otros socialistas onubenses, a la concentración convocada por las entidades del sector en la plaza de Las Monjas de Huelva en señal de "apoyo" por parte del PSOE a "sus justas reivindicaciones".

Al respecto, Márquez ha subrayado que las personas dependientes de la provincia de Huelva "quieren que se les atienda con la dignidad y con la decencia que merecen", por lo que "exigen que este derecho se cumpla con calidad", toda vez que, a su juicio, "no se entiende que la media para que una persona pueda acceder a la prestación de la ayuda a la dependencia esté en 600 días" en Andalucía y que, en el caso de la provincia de Huelva son 1.475 personas las que en estos momentos se encuentran en lista de espera", algo que considera "impresentable".

"Y nos parece que la gente de Huelva, la gente de Andalucía no merece este trato por parte de la Administración andaluza", ha dicho antes de añadir que al PSOE "no le sorprende" porque "cuando Juanma Moreno fue secretario de Estado de la ministra Ana Mato, esta ya recortó la ayuda a la dependencia y le quitó a las trabajadoras la cotización a la Seguridad Social no otorgándoles la importancia que realmente tienen los cuidados" en un trabajo que, además, "especialmente desarrollamos mujeres" al ser "un sector muy feminizado", pero que "no esperaban esto".

Márquez ha remarcado que el Gobierno de España "manda más recursos que antes, manda más recursos que cuando gobernaba el Partido Popular" y que "no se entiende que lo que ha hecho la Junta de Andalucía ha sido recortarlo, reducir sus aportaciones propias".

Por ello, ha reiterado que este martes "apoyan" con "todas sus fuerzas" a los colectivos y asociaciones "que representan la plataforma del Cermi en la provincia de Huelva". "Muchísimas familias de la provincia que hoy vienen a exigirle, a cantarle las cuarentas a Moreno y a ponerle la cara colorada por las políticas que está llevando a cabo".

Por su parte, el portavoz de Cermi, Manuel Asuero, ha explicado que las entidades reivindican "desde hace un tiempo" que "el coste-plaza de los talleres y de las residencias está establecido en un valor que no corresponde con la realidad", ya que "el próximo convenio contempla una subida del 12% de los salarios y los insumos han ido subiendo y en cambio el coste-plaza no se ha incrementado en absoluto".

En este sentido, ha lamentado que la Junta "no está dando soluciones" y ellos piden "una financiación justa" porque están en una situación "crítica" y "si no se nos da una solución en un corto o medio plazo muchas de las asociaciones tendrán que cerrar sus puertas" porque "las personas que atienden a este colectivo también se merecen tener esos salarios justos". Por ello, el 3 de diciembre tiene previsto concentrarse el la puerta del Palacio de San Telmo.

"MÁS DEL 90% DE LOS RECURSOS A LA SANIDAD PRIVADA"

De otro lado, María Márquez ha criticado que "este lunes se conoció que la Junta de Andalucía, en este ejercicio en curso, en este presupuesto en curso, ha dado casi el 90% de los recursos públicos destinados a la sanidad privada solo a seis hospitales" que "se han repartido el pastel".

"Que ya ni siquiera han salido con cursos públicos para que los hospitales privados compitan entre ellos y eso nos garantice que desde los públicos se pague menos o se pague un mejor precio, que haya más competitividad, sino que ha habido una unión de seis hospitales privados de toda Andalucía que se han quedado con la mayoría de los recursos de todos los andaluces", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que "esto ha pasado mientras que la sanidad pública está absolutamente destrozada y es imposible encontrarse alguien por la calle que no esté enfadado y que no haya tenido un problema con la sanidad pública por culpa de las políticas de privatización de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía".