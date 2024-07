El PSOE asegura que el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Huelva aprobará el martes una subida del 15% del IBI

HUELVA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, Gabriel Cruz, ha afirmado este viernes que "el equipo de Gobierno del PP aprobará en el pleno del próximo martes una subida del 15% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que entrará en vigor a partir del 1 de enero y se pagará en el recibo del año que viene", lo que "supondrá un incremento de entre 45 y 50 euros para los IBI más bajos que paguen unos 300 euros y será aplicado a todos los onubenses".

Así lo ha indicado en una nota de prensa, en la que Cruz ha señalado que el PSOE "votará en contra de esta subida", que ha calificado de "tropelía y atropello" porque "afecta a familias, a las pymes y a los autónomos a los que sus arrendatarios les repercutirá la subida".

Según Cruz, "es un ejemplo clamoroso de cómo la alcaldesa de Huelva no mantiene su compromiso ni su palabra de no subir impuestos, sobre el que construyó un proyecto en Huelva basado en la mentira y en promesas que no iba a cumplir".

"Esta es la novena subida de impuestos que aprueba el equipo de Gobierno de Pilar Miranda. En octubre subió el agua un 40% a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo bares y peluquerías por su elevado consumo. En diciembre eliminó las bonificaciones de cinco impuestos como el IBI, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto a los Vehículos de Tracción Mecánica y se recuperaron las tasas por licencias de apertura. En enero incrementaron la Plusvalía al máximo legal permitido y en mayo subieron el recibo del agua una media del 28%, lo que supone cien euros por familia al año", ha dicho.

Para el socialista, lo "más grave" es que "Miranda sube los impuestos que afectan de manera indiscriminada a todas las familias y a las pequeñas empresas independientemente de su poder adquisitivo", como el IBI o el agua, y ha advertido de que "el próximo en subir será la recogida de residuos", por lo que ha señalado que "es un despropósito" que "la alcaldesa vaya a hacer que las familias, que ya soportan la subida de un 24% en la cesta de la compra, ahora tengan que pagar un 15% más de IBI".

Gabriel Cruz ha manifestado que durante sus ocho años como alcalde "no subió ni un solo impuesto y, además, aprobó exenciones y bonificaciones que consiguieron bajar la presión fiscal en cuatro puntos".

"Con gestión, conseguimos estabilizar económicamente un Ayuntamiento arruinado, pagar gran parte de la deuda heredada y hacer numerosos proyectos que han transformado nuestra ciudad. No hace falta machacar a la ciudadanía ni a los pequeños empresarios y autónomos, solo hace falta gestión", ha dicho.

Por todo ello, ha señalado que "la única salida posible es que la alcaldesa reflexione, haga honor a su palabra y pare este despropósito".

"HACIENDA AVALA LA GESTIÓN DEL PSOE"

De otro lado, Cruz ha señalado que "la excusa de la situación económica heredada es falsa", algo que ha querido "desmontar con datos". En este sentido, ha apuntado que "en 2015 nos encontramos un Ayuntamiento con un 240% de endeudamiento y lo dejamos en el 94%, por debajo de lo que marca el índice de estabilidad presupuestaria (110%)", destacando que "en los ocho años que el PSOE gobernó, se pagaron más de cien millones de euros de deuda heredada".

"Así lo avala el Informe de Hacienda sobre los Presupuestos Municipales de 2024, que el PP ha escondido, y en los que también se analiza la gestión de años anteriores. En el mismo se califica la situación financiera del Ayuntamiento a diciembre de 2022 sin riesgo y asegura que presenta una evolución favorable de los remanentes de tesorería, que demuestra la capacidad de la entidad local de generar ahorros", ha enfatizado.

Además, afirma que el saldo de la cuenta del Ayuntamiento es "favorable" y "demuestra capacidad para hacer frente a los pagos y a la deuda financiera pendiente". "Por tanto, el informe de Hacienda aprueba todas las magnitudes económicas del Ayuntamiento en su anterior etapa", ha concluido.