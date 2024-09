El PSOE asegura que "la suciedad" en Huelva "es una emergencia local" y exige "una solución inmediata"

HUELVA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva va a registrar una moción para debatirla en el próximo pleno en la que le exigirán al equipo de Gobierno que "afronte de inmediato" el problema de suciedad que está viviendo la ciudad". El portavoz socialista en el Consistorio, Francisco Baluffo, ha advertido de que "hay que limpiar Huelva de inmediato porque estamos ante una emergencia local".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el dirigente del PSOE ha reprochado a la alcaldesa, Pilar Miranda, que "la ciudad está más sucia que nunca", y "solo hay que salir a la calle y preguntarle a los vecinos de los barrios que no viven en el centro".

Desde el PSOE han mostrado decenas de imágenes que han asegurado que han recibido a diario durante todo el verano a través de una línea de WhatsApp (661432306) que han puesto a disposición de los ciudadanos para que envíen "sus denuncias".

"Esta es la ciudad vista a través de los ojos de sus propios vecinos, sin filtro ni censura. Una verdad que pesa más que todo el marketing y la propaganda de la alcaldesa", ha enfatizado Baluffo.

Por ello, el socialista ha señalado que es "el momento de limpiar de verdad la ciudad" porque Huelva "está muy sucia, llena de manchas, de basura en sus calles, con muebles amontonados junto a los contenedores y con vertederos incontrolados en polígonos".

Por otro lado, sobre el nuevo contrato de la limpieza que entrará en vigor en 2025, Baluffo duda que vaya a "mejorar la situación", porque "quienes lo van a cerrar son los mismos gestores que ya lo hicieron hace diez años y que han generado desastre", por lo que es "como poner al zorro a cuidar a las gallinas".

"DECÁLOGO DE PROMESAS INCUMPLIDAS"

De otra parte, el PSOE ha revisado el decálogo de promesas que Pilar Miranda hizo en el inicio del curso político pasado y que "ha sido eliminado de la web municipal, para comprobar su grado de cumplimiento". En este sentido, en Infraestructuras, el PSOE ha lamentado que "dijeron que iban a mejorar la limpieza y ha empeorado", además de que "anunciaron un plan especial de poda y nuestros parques y jardines presentan un abandono histórico".

En Economía y Hacienda, Baluffo ha señalado que "prometieron no subir impuestos y lo han hecho en ocho ocasiones", toda vez que "sobre el famoso informe de Hacienda pidiendo la reducción del presupuesto, no lo ejecutaron y, además, este año han recibido el mismo informe".

El socialista también se ha referido a que "prometieron la plaza Niña y han eliminado el proyecto de remodelación, la Fábrica de Harina, que no se ha comenzado hasta ahora y el Mercado de San Sebastián que tampoco ha acabado".

En empleo, el socialista ha lamentado que "no se conocen los resultados del plan de empleo", y que "prometieron formación en energías limpias. Además, ha subrayado que "prometieron hace un año un plan de rehabilitación y lo que han hecho es abandonar las viviendas que ya estaban rehabilitándose en La Navidad y Pérez Cubillas".

Por otra parte, ha criticado que "no hay las prometidas citas directas con la alcaldesa" y "algunos concejales no han pisado aún el barrio que les pertenece", además de que "no escuchan a la ciudadanía, no hay participación, ni mucho menos consenso", para lo que ha puesto de ejemplo la futura construcción del albergue municipal en el Parque Moret "en contra de la voluntad de los vecinos".

Asimismo, en Seguridad Ciudadana, Baluffo ha indicado que "no hay Plan de Movilidad ni medidas contra las carreras de coches nocturnas", que "anunciaron hace un año y hay más inseguridad ciudadana que nunca". Además, en Servicios Sociales, el portavoz ha lamentado que "no han elaborado el Plan de Accesibilidad Universal".

Por otro lado, también ha lamentado que "prometieron grandes conciertos en el Nuevo Colombino y un nuevo recinto para las Colombinas", pero, a su juicio, "no han hecho nada". Además, "ni se ha reactivado la mesa del turismo ni se han acometido acciones por el turismo de cruceros".

Por último, el socialista ha indicado que "ya hace un año que prometieron el césped en el campo de fútbol de La Navidad", además de que "tampoco han instalado circuitos de calistenia ni el nuevo sistema de ayudas a deportistas y clubes".

De este modo, el portavoz del PSOE ha criticado que "con estos antecedentes es imposible creer ya ni una sola palabra de Pilar Miranda porque todos son mentiras, propaganda y titulares que duran lo mismo que los fuegos artificiales". Baluffo ha recordado que "de todos los proyectos de los que hablan una y otra vez, no han pasado ni un solo documento por el pleno".

"Lo único que sabemos que sí será realidad en este curso político son los proyectos gestionados y puestos en marcha por el PSOE como el Mercado de San Sebastián, el cuartel de Santa Fe, la plaza de San Pedro, la calle Puerto y los antiguos almacenes municipales como nuevo centro cultural, o proyectos impulsados, redactados, licitados y adjudicados por el PSOE como la Fábrica de Harina y los aparcamientos de Unión Europea, la peatonalización de Isaac Peral o la rehabilitación de la Casa Colón. Nosotros lo hicimos y Pilar Miranda lo inaugura. A eso se está dedicando nuestra alcaldesa", ha concluido.