El PSOE critica que Huelva "vuelve a ser una provincia maltratada" tras conocerse los presupuestos de la Junta

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A y parlamentaria andaluza por Huelva, María Márquez, ha criticado este miércoles que Huelva "vuelve a ser una provincia maltratada y abandonada" por la Junta, toda vez que ha incidido en que "presupuesto tras presupuesto siguen sin cumplir con los compromisos".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa y tras conocerse los presupuestos de la Junta para 2025 para la provincia, Márquez ha indicado que "podrían utilizar perfectamente la rueda de prensa del año pasado, del anterior, del anterior y la primera, de cuando llegaron al Gobierno", porque, por ejemplo, en materia sanitaria "los compromisos están absolutamente incumplidos".

"No hay Materno Infantil, como bien cacarearon hace seis años, no hay ningún avance en la sanidad pública en Andalucía y en este caso tampoco en la provincia de Huelva y los compromisos que firmaron en un papel pues lo han incumplido, por tanto su palabra no vale absolutamente nada", ha incidido.

Por tanto, la socialista, tras conocer las cuentas ha señalado que "llueve sobre mojado", porque Huelva es "una provincia maltratada y abandonada" por el Gobierno andaluz.

"Lo que decía Juanma Moreno cuando venía a la provincia de Huelva le parecía un escándalo, que las listas de espera y que la gente para operarse tardara tanto tiempo. Ahora tardamos más del doble, pero no le parece un escándalo. Por tanto nos han mentido, nos han engañado, se presentaron a las elecciones con un programa que no han cumplido y presupuesto tras presupuesto estamos acostumbrados", ha enfatizado.

Asimismo, las socialista ha señalado que el Partido Popular "miente en los anuncios y falla en los resultados", toda vez que ha incidido en que "es verdad que el presupuesto es histórico en los ingresos pero porque recibimos más dinero que nunca del Gobierno de España".

"Del último presupuesto de Rajoy en 2018, en los ingresos a Andalucía, a este presupuesto, hay una diferencia de 11.000 millones de euros. 11.000 millones de euros recibimos más los andaluces desde que gobierna Pedro Sánchez, que están todos los días confrontando y criticando al Gobierno de España. Juanma Moreno siempre habla que le faltan 1.500 millones de euros. Una cifra ridícula cuando tenemos 11.000 millones de euros más del Gobierno de España", ha remarcado.

Además, ha enfatizado que "no valen los anuncios ni las cifras históricas si después no se gastan los recursos", ya que "hay 4.700 millones de euros metidos en un cajón en inversiones", por lo que se ha preguntado "cuántos maternos infantiles no se habrían hecho en Huelva o cuántas carreteras no se habrían arreglado en la provincia"

"Por tanto estamos ante un Gobierno que ideológicamente nos hace daño porque destroza los servicios públicos y estamos ante un Gobierno nefasto e incapaz en la gestión porque tienen dinero y no se lo gastan", ha concluido.