El PSOE-A critica que la vuelta al cole en Andalucía supone para las familias "un desembolso de 300 euros más al año"

HUELVA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Andalucía y parlamentaria autonómica por el PSOE de Huelva, María Márquez, ha criticado que para las familias andaluzas la vuelta al cole "se ha convertido en una cuesta arriba insufrible", porque, a tenor de los datos que manejan, "supone un desembolso de 300 euros más al año".

En rueda de prensa, frente al CEIP Prácticas de la ciudad de Huelva, la socialista ha lamentado que los datos que "hemos estudiado a través del presupuesto y de los anuncios que hemos conocido por parte de la Junta de Andalucía, nos parecen escandalosos", ya que el inicio del curso escolar "se convierte para las familias andaluzas en una cuesta arriba empinada, insufrible", ya que "van a tener que desembolsar, desde que gobierna Juanma Moreno y el PP, 300 euros más al año".

"300 euros más para pagar aula matinal, comedor escolar o cualquier actividad extraescolar, lo que viene siendo las facilidades de la conciliación que se le da a los padres y a las madres que tienen que trabajar y que tienen que hacerlo compatible con llevar a sus niños y a sus niñas al colegio", ha añadido.

Al respecto, Márquez han insistido en que "este era un derecho que había en Andalucía, que estaba consolidado, que existía para todas las familias, en estos momentos se pone en peligro" porque "no todo el mundo puede acceder a este servicio porque está condicionado por lo que le pesa el bolsillo a los padres y a las madres".

Además, la portavoz del PSOE-A ha señalado que el inicio del curso escolar deja "unos datos muy preocupantes", puesto que "desde que gobierna el PP hay un recorte de 120 orientadores en toda Andalucía con la debilidad que supone en todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la psicología y psicopedagogía y en la atención a los niños y a las niñas con necesidades educativas especiales".

"A ello se une el recorte de aulas elevando las ratios a cifras que la ley no permite, es decir, hay en estos momentos en Andalucía clases con ratios ilegales. Y esto nos parece absolutamente escandaloso", ha aseverado.

Por otro lado, ha hecho una "mención especial" sobre la FP porque el Gobierno de España "ha hecho una gran apuesta con una importante inyección de dinero de miles de millones de euros para apostar por la Formación Profesional en Andalucía y en el resto de comunidades", pero "los datos dicen que se ha aumentado la FP privada en un cien por cien, mientras que la FP pública se ha incrementado solo un 23%", además de que "33.000 alumnos y alumnas andaluzas eligieron como primera opción estudiar una FP pública y se quedaron sin plaza".

"Y es que encima tenemos que escuchar al gobierno de Andalucía decir que pagar 4.000 euros forma parte de un sacrificio que pueda afrontar cualquier familia. Lo que no se ha enterado ni el gobierno de Andalucía ni el Partido Popular es que aquí la gente no se tiene que sacrificar para poder estudiar, que esto es un derecho que garantiza la igualdad de oportunidades y que cada uno tiene que desarrollarse en función de su capacidad, en función de sus sueños, de lo que quiera ser en la vida, de lo que quiera estudiar y no del sacrificio de las familias ni por lo que le pese el bolsillo", ha enfatizado.

Al respecto, Márquez ha indicado que esta situación supone "un retroceso" porque "venimos de un gobierno socialista que bonifica casi al cien por cien la universidad, a un escenario donde la gente tiene que pedir préstamos para que sus hijos puedan estudiar".

"POLÍTICAS DISTINTAS"

Asimismo, la socialista ha subrayado que esta situación es un "problema desde que gobierna el Partido Popular" y que "evidentemente, se ataja con políticas distintas a las que está haciendo el PP", es decir "las políticas que venía haciendo el PSOE cuando gobernaba la Junta".

"Claramente hay una política de privatización de lo público. El dato de las universidades es claro. Mientras gobernaba el Partido Socialista solo se autorizó una universidad privada, pero desde que gobierna el Partido Popular, en cinco años, se han impulsado cinco universidades privadas. Los datos hablan por sí solos", ha criticado.

Además, ha reprochado a la Junta de "recortar en lo público", ya que "hay una demanda muy importante y muy grande de alumnado que quiere estudiar en la FP pública y que no tienen plaza", por lo que, a su juicio, es "la prueba más evidente de que hay una intención por parte del gobierno del Partido Popular de privatizar el sistema educativo".

"Lo mismo que está pasando en la sanidad, en la dependencia o en el turismo, donde se están subiendo los impuestos que pagamos para ir al museo, mientras que ellos se suben los sueldos sin ningún tipo de problema. Claramente hay una política privatizadora desalmada, deshumanizada por parte del Partido Popular, pero bueno, tampoco nos sorprende, porque es el modus operandi y la marca de la casa del PP", ha concluido.